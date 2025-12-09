義母「産後の手伝いに来てあげたわよ」でも、ゴミ出しの朝──嫁が『むしろ怒りが爆発しそうになったワケ』

産後、赤ちゃんの世話をしながらの生活は大変ですよね。そんな時、身内が手伝いに来てくれるとなれば嬉しいはずなのですが、どうもそうではないようで……

筆者の友人C子の体験談をお届けします。

義母来訪

C子は第一子出産後、一か月の里帰り期間を終えて自宅マンションに戻って来ました。



するとそこに待ち構えていたように義母がやって来ます。



こちらからお願いしたわけではないのに、



「手伝いに来てあげたわよ」





となぜか上からの物言いです。

そして、義母が言う「手伝い」とは、息子である夫の身の回りの世話を指していたようで、夫不在の日中は、C子の家事や育児のサポートは全くなし。



かえってC子は、義母がいるために自由に寛げない状態が続きました。

ストレスが溜まる

滞在の終わりを待ち遠しく思う日が続いていました。

ある朝のことです。その日は燃えるゴミの日だったので、部屋中からゴミを集め玄関で袋にまとめていました。



背後に気配を感じて振り返ると、そこにジトッとした目でこちらを見つめる義母が立っていました。



「そのゴミ、まさか息子に捨てさせるんじゃないでしょうね？」



「え？ 違いますけど？」



C子の返事を聞くと、義母はフンッと鼻を鳴らして去って行きました。