【2025CM放送回数ランキング】今田美桜が総合トップ【トップ20一覧】
テレビ番組・CMのリサーチを行うエム・データは9日、「2025年テレビCM放送回数ランキング」（対象：1月1日〜11月30日に東京地上波キー局で放送）を発表。総合トップには、今田美桜が輝いた。
【写真】雰囲気が激変！前髪ありセミロング姿の今田美桜
TV-CM会社数の総合トップは、連覇となった川口春奈で21社。男性トップも、昨年に続き賀来賢人で17社となった。
■2025年TV-CM放送回数ランキング
1位 今田美桜 13217回／248835秒
2位 鈴木亮平 12951回／220005秒
3位 賀来賢人 12684回／224430秒
4位 出川哲朗 12602回／192510秒
5位 大谷翔平 12447回／195825秒
6位 綾瀬はるか 12230回／228435秒
7位 上戸彩 11849回／189930秒
8位 菜々緒 9745回／152070秒
9位 芦田愛菜 9449回／150855秒
10位 川口春奈 8904回／143070秒
11位 北村匠海(DISH//) 8841回／141615秒
12位 伊藤沙莉 8716回／151695秒
13位 石原さとみ 8540回／142605秒
14位 滝藤賢一 8067回／151065秒
15位 上白石萌音 7850回／135225秒
16位 永尾柚乃 7520回／122415秒
17位 横澤夏子 7398回／140370秒
18位 吉岡里帆 7309回／116460秒
19位 妻夫木聡 7224回／116685秒
20位 中条あやみ 7074回／126030秒
【調査概要】
・期間：2025年1月1日〜11月30日
・調査対象：日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ（東京地区地上波キー局）で放送されたテレビCMに出演・登場した人物
※映画告知・通販・イベント事業系・放送局系TV-CM (番組宣伝含む）、インターネット動画配信サービス内映像に出演している場合のTV-CM、本人出演PVやライブ映像が使用されている音楽商材系TV-CM、生TV-CM、インフォマーシャル、ナレーションのみでの出演、スポーツ中継映像のみでの登場、アニメやコンテンツのキャラクター（全てエム・データ基準）は対象外。
※男性・女性については、実際の性別ではなく、キャラクターとしての男性枠・女性枠（エム・データ基準）で分類。
※会社数ランキングは、エム・データ独自の基準で収集・登録した会社名に基づき、タレントの契約期間や契約社数ではなく、調査期間内で放送されたタレントが出演しているTV-CMの会社数を集計。
【写真】雰囲気が激変！前髪ありセミロング姿の今田美桜
TV-CM会社数の総合トップは、連覇となった川口春奈で21社。男性トップも、昨年に続き賀来賢人で17社となった。
■2025年TV-CM放送回数ランキング
1位 今田美桜 13217回／248835秒
2位 鈴木亮平 12951回／220005秒
3位 賀来賢人 12684回／224430秒
4位 出川哲朗 12602回／192510秒
5位 大谷翔平 12447回／195825秒
6位 綾瀬はるか 12230回／228435秒
7位 上戸彩 11849回／189930秒
8位 菜々緒 9745回／152070秒
9位 芦田愛菜 9449回／150855秒
10位 川口春奈 8904回／143070秒
11位 北村匠海(DISH//) 8841回／141615秒
12位 伊藤沙莉 8716回／151695秒
13位 石原さとみ 8540回／142605秒
14位 滝藤賢一 8067回／151065秒
15位 上白石萌音 7850回／135225秒
16位 永尾柚乃 7520回／122415秒
17位 横澤夏子 7398回／140370秒
18位 吉岡里帆 7309回／116460秒
19位 妻夫木聡 7224回／116685秒
20位 中条あやみ 7074回／126030秒
・期間：2025年1月1日〜11月30日
・調査対象：日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ（東京地区地上波キー局）で放送されたテレビCMに出演・登場した人物
※映画告知・通販・イベント事業系・放送局系TV-CM (番組宣伝含む）、インターネット動画配信サービス内映像に出演している場合のTV-CM、本人出演PVやライブ映像が使用されている音楽商材系TV-CM、生TV-CM、インフォマーシャル、ナレーションのみでの出演、スポーツ中継映像のみでの登場、アニメやコンテンツのキャラクター（全てエム・データ基準）は対象外。
※男性・女性については、実際の性別ではなく、キャラクターとしての男性枠・女性枠（エム・データ基準）で分類。
※会社数ランキングは、エム・データ独自の基準で収集・登録した会社名に基づき、タレントの契約期間や契約社数ではなく、調査期間内で放送されたタレントが出演しているTV-CMの会社数を集計。