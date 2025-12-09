今田美桜 （C）ORICON NewS inc.

　テレビ番組・CMのリサーチを行うエム・データは9日、「2025年テレビCM放送回数ランキング」（対象：1月1日〜11月30日に東京地上波キー局で放送）を発表。総合トップには、今田美桜が輝いた。

　TV-CM会社数の総合トップは、連覇となった川口春奈で21社。男性トップも、昨年に続き賀来賢人で17社となった。

■2025年TV-CM放送回数ランキング
1位　今田美桜　13217回／248835秒
2位　鈴木亮平　12951回／220005秒
3位　賀来賢人　12684回／224430秒
4位　出川哲朗　12602回／192510秒
5位　大谷翔平　12447回／195825秒
6位　綾瀬はるか　12230回／228435秒
7位　上戸彩　11849回／189930秒
8位　菜々緒　9745回／152070秒
9位　芦田愛菜　9449回／150855秒
10位　川口春奈　8904回／143070秒
11位　北村匠海(DISH//)　8841回／141615秒
12位　伊藤沙莉　8716回／151695秒
13位　石原さとみ　8540回／142605秒
14位　滝藤賢一　8067回／151065秒
15位　上白石萌音　7850回／135225秒
16位　永尾柚乃　7520回／122415秒
17位　横澤夏子　7398回／140370秒
18位　吉岡里帆　7309回／116460秒
19位　妻夫木聡　7224回／116685秒
20位　中条あやみ　7074回／126030秒

【調査概要】
・期間：2025年1月1日〜11月30日
・調査対象：日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ（東京地区地上波キー局）で放送されたテレビCMに出演・登場した人物
※映画告知・通販・イベント事業系・放送局系TV-CM (番組宣伝含む）、インターネット動画配信サービス内映像に出演している場合のTV-CM、本人出演PVやライブ映像が使用されている音楽商材系TV-CM、生TV-CM、インフォマーシャル、ナレーションのみでの出演、スポーツ中継映像のみでの登場、アニメやコンテンツのキャラクター（全てエム・データ基準）は対象外。
※男性・女性については、実際の性別ではなく、キャラクターとしての男性枠・女性枠（エム・データ基準）で分類。
※会社数ランキングは、エム・データ独自の基準で収集・登録した会社名に基づき、タレントの契約期間や契約社数ではなく、調査期間内で放送されたタレントが出演しているTV-CMの会社数を集計。