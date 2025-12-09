°¤Àîº´ÏÂ»Ò¡¢¡ÈÂ¹£²¿Í¡É¤È¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤3¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌþ¤·¤Ê¤ó¤è¡Á¡×
¡¡ºî²È¤Ç¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î°¤Àîº´ÏÂ»Ò»á¡Ê72¡Ë¤¬£¸Æü¡¢½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌÚÍË·à¾ì¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË ¸å10:00¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¡£°¤Àî±é¤¸¤ë±ÊÅç¤µ¤È¤³¤Î¡ÈÂ¹£²¿Í¡É ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×Â¹¤ò±é¤¸¤ë»ÒÌò¤È°¤Àîº´ÏÂ»Ò¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÃçÎÉ¤·¡¡¤µ¤È¤³¤µ¤ó¡õÑÛ¡õ¿¿¤Ç¥Ñ¥·¥ã¥ê¡¡±ÊÅç²È¤Ç¤Î»£±Æ¤â»Ä¤ê¤¢¤È¤ï¤º¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¡¢°¤Àî¤È¡¢°¤Àî¤ÎÂ¹¤ò±é¤¸¤ë»ÒÌò¡¦ÏÂÃÒÍ®ÍÕ¡¢»³ËÜµÝ·î¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö3¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÌþ¤·¤Ê¤ó¤è¡Á¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ç¤¹¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµÓËÜ²È¡¦²¬ÅÄØªÏÂ»á¤ÎºÇ¿·ºî¡£´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢2¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä¾®ÁÒ¾Ä¡Ê¤ª¤°¤é¡¦¤ï¤¿¤ë¡¿ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎºÊ¡¦¤¢¤ó¡ÊÃç´ÖÍ³µª·Ã¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸ÌÏÍÍ¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤«¤Ä¡¢²¹¤«¤¯ÆÏ¤±¤ë¥Û¡¼¥à¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£2¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ÃËÉ»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ä¹ÃË¤Î½ç¡Ê¾®ÂíË¾¡Ë¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÄ¹½÷¡¦¤æ¤º¡Ê¶áÆ£²Ú¡Ë¤Î²ÈÂ²´Ö¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤âËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
