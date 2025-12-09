天音かなた卒業のホロライブ『魔法少女ホロウィッチ！』“完結”を発表 運営チーム一同からメッセージ
ホロライブプロダクション所属のVTuberたちが参加する『魔法少女ホロウィッチ！』は9日、公式サイトを通じ、漫画を完結し、プロジェクトを一区切りとすると発表した。
【画像】『魔法少女ホロウィッチ！』今後に関するお知らせ（全文）
公式サイトには「『魔法少女ホロウィッチ！』の完結に関して」と題し、プロジェクト運営チーム一同からのメッセージが掲載。「隔週水曜日に定期連載中の公式漫画に関して、2026年1月14日（水）に投稿予定の23話をもって完結となります。ホロウィッチたちと魔法世界の行く末を、ぜひ最後まで見届けていただけますと幸いです」と呼びかけた。
その上で「『魔法少女ホロウィッチ！』プロジェクトについて、2024年5月から長きにわたり、漫画、楽曲、映像作品、番組などの様々なコンテンツを通して、本作を応援してくださった全ての皆さまに、心より御礼申し上げます。プロジェクトに関する活動は、今回の漫画完結を持って一区切りとなります」と明記。「公式漫画の続編、新規楽曲、映像、番組の制作は、現状予定しておりません」とした。
「本作品に関わっていただいた皆さま、ファンの皆さまとともに紡いできた”魔法”が、 夢と希望となり、いつまでも皆さまの心の中で色褪せることなく輝き続けることを願っております」とつづった。
『魔法少女ホロウィッチ！』は、ホロライブ所属のVTuberたちが参加する魔法少女ストーリー。アニメ、漫画、配信などのメディアミックスプロジェクトとして展開する。キャラクターのうち、天音かなた（魔法少女かなた）は今月2日、12月27日をもってホロライブを卒業すると発表していた。
