EXILEのTAKAHIROさんが自身のインスタグラムを更新。41歳の誕生日を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【 EXILE ・TAKAHIRO 】 41歳誕生日 SNSで幼少期の写真を公開 「#このときから #EXILEのE」 着用の衣装にもコメント



TAKAHIROさんは、「41歳になりました。健康です。感謝です。精進します。たくさんのお祝いコメントありがとうございます。」と綴ると、自身の幼少期の写真を3枚投稿。





その中には、歩き始めと思われる時期の、大きな「E」の文字のワッペンが付いたカーディガン姿の写真もあります。





TAKAHIROさんは、この写真に「#このときから #EXILEのE」と投稿。続けて「#カーディガン #グッズにしようかな」とユーモラスに綴りました。





この投稿を見た人たちからは「幼少期から才能というか素質を感じられます‼︎」「それにしてもお顔変わらないね！」「写真どれも可愛すぎます」「年を重ねてもずっと格好いい」といった反響が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】