TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

EXILEのTAKAHIROさんが自身のインスタグラムを更新。41歳の誕生日を迎えたことを報告しました。
 

【写真を見る】【 EXILE ・TAKAHIRO 】　41歳誕生日　SNSで幼少期の写真を公開　「#このときから #EXILEのE」　着用の衣装にもコメント


TAKAHIROさんは、「41歳になりました。健康です。感謝です。精進します。たくさんのお祝いコメントありがとうございます。」と綴ると、自身の幼少期の写真を3枚投稿。
 


その中には、歩き始めと思われる時期の、大きな「E」の文字のワッペンが付いたカーディガン姿の写真もあります。
 


TAKAHIROさんは、この写真に「#このときから　#EXILEのE」と投稿。続けて「#カーディガン　#グッズにしようかな」とユーモラスに綴りました。
 


この投稿を見た人たちからは「幼少期から才能というか素質を感じられます‼︎」「それにしてもお顔変わらないね！」「写真どれも可愛すぎます」「年を重ねてもずっと格好いい」といった反響が寄せられています。
 


【担当：芸能情報ステーション】