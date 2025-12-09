巨人の坂本勇人内野手（36）が9日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸5億円から40％ダウンの年俸3億円の契約を更改した。不振だった今季から巻き返しを誓う来季に向け、お菓子断ちする考えを明かした。

更改を終え、記者会見を行った坂本は「契約の内容は秘密でお願いします。単年です」と話した。

今季は開幕スタメンに名を連ねたが、不調から2度の2軍降格も味わった。中盤以降は代打の切り札として存在感を示したが、1年目の07年の4試合に次ぐ少なさの62試合の出場に終わり、打率・208と不本意なシーズンとなっていた。

巻き返しを期す来季に向けて、食事で気にしている部分について問われると「お菓子食べないとかね。そういうのは凄い意識してますね」と明かした。

通算2447安打は現役最多。安打数への意識については「正直、ないですね。もちろん一本でも多く打ちたいですし、そのために練習してるんですけど、目標に定めてる数字はないですね」と淡々と話した。

来季は節目の20年目。それでも「あんまりそこの変化はないなと思いますね。19と20（年）で気持ちの変化はあまりないですね」と話した。