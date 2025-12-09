BTSメンバーV（ヴィ）の最愛音楽ジャンルは、ポップラップだった。Vは5日、ファンダムプラットフォームWeverseに、Spotify「2025年末決算」との投稿を掲載した。

自身が今年聴いたSpotifyの統計を5日に公開し「ここまできたら、私は基本的にラッパーだ。キム・テラップ（本名キム・テヒョンをいたずらっぽく書いたもの）」と書いた。この文にファンが反応し「キム・テラップ（Kim Tae−rap）」がハッシュタグに広がり、X（旧ツイッター）でトレンド入りした。

韓国メディアスターニュースは9日「公開されたものによると、Vが今年最も多く聞いた上位5つのジャンルはポップラップ（Pop Rap）、トラップソウル（Trap Soul）、ベッドルームポップ（Bedroom Pop）、R＆B、、Kバラードの順だった」と報じた。

Vは1月からこれまで、4611曲を聴き、総時間は2万7729分（約462時間）だった。最も好きなアーティストは、モダン・ジャズピアノのレジェンド、ビル・エヴァンス（Bill Evans）だった。Vは、ビル・エヴァンスのグローバルリスナー上位0・4％に入った。

同メディアは「今回のSpotify統計は、VがジャズとR＆Bはもちろん、ヒップホップ、トラップ、インディーズポップまでジャンルを問わず幅広く音楽を楽しむという事実を示した。特にポップラップが1位になったのは、彼がヒップホップジャンルに対する愛情も相当だということを証明した」と伝えた。