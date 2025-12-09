XREALは、Android XRエコシステム対応の有線XRグラス「Project Aura」（プロジェクト オーラ）を初めて一般公開し、Googleのオンラインイベントで紹介された。発売は2026年を予定している。

光学シースルー方式と「パック」の構成

Project Auraは、現実世界を直接見ることができる「光学シースルー」方式のレンズを採用したことが特徴。

透明なレンズ越しに周囲の状況を確認しながら、仮想体験やアプリケーションを投影できる。

ハードウェア構成としては、ディスプレイを備えたメガネ部分と、メインコンピューターやバッテリーを内蔵した「パック」と呼ばれる小型ユニットがケーブルで接続される仕組みとなる。

重量のある部品をパック側に集約することで、メガネ本体の軽量化と快適な装着感を実現した。また、このパックはトラックパッド機能も備えており、手元での操作ができる。

Androidアプリ利用やディスプレイとしての機能

Project AuraはAndroid XR上で動作するため、Google Playで配信されている通常のAndroidアプリを利用できる。カフェなどの外出先で、チャットや動画といった複数のウィンドウを空間に配置し、自分専用のワークスペースを構築できる。

また、ノートパソコンなどと接続することで、パソコンの画面をProject Aura内の巨大な仮想ウィンドウとして拡張表示できる。

デモンストレーションでは、写真編集ソフト「Lightroom」を大画面で操作する様子が公開された。パソコンのキーボードやトラックパッドを使用しながら、画面の内容についてAIアシスタント「Gemini」のサポートを受けられる。

たとえば、表示されている画像の内容をGeminiが認識し、「背景をぼかすにはどうすればいいか」といったユーザーの問いかけに対し、具体的な操作パネルの場所や手順をガイドできる。

開発者向けツールの提供

GoogleはProject Auraの発表に合わせ、開発者向けキット「Android XR SDK Developer Preview 3」の提供を開始した。このSDKには、Project Auraのようなメガネ型デバイスの視野を検出する新しいAPIが含まれており、開発者はAndroid StudioのXRエミュレータを使用して、対応アプリのテストが可能となる。