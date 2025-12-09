視覚障害がある児童・生徒が、長崎ならではの料理を味わいながらテーブルマナーを学ぶ講習会が県立盲学校で開かれました。

（職員）

「(食器を)傾けてスープをすくいやすいようにしましょう。少しだけ、そうそう」

時津町の県立盲学校で給食の時間に開かれたのは、テーブルマナーを学ぶ講習会。

長崎牛のハンバーグと、鶏肉と根菜類。すりおろしたサツマイモを加えた長崎の郷土料理「ヒカド」など6品を、ナイフとフォーク、スプーンを使って食べます。

（NPO法人長崎の食文化を推進する会 松尾 幸二さん）

「左手にフォークですね、右手にナイフを持ちます」

「斜め45度の角度で切ると一番切りやすい」

講習会は、学校とNPO法人 長崎の食文化を推進する会が協力して開き、生徒たちは、職員のサポートを受けながら給食を食べました。

(生徒）

「おいしかったです。ナイフが難しかった」

(生徒）

「スープをすくったりするところが難しかった。練習すればできそう」

(生徒）

「サツマイモなどいろんな食材が入っていることが分かった。おいしかった。食べ方など改めて分かった気がする」

県立盲学校には、視覚に障害がある幼児から50代までの21人が通っていて、講習会は生徒たちに自立と社会性を身につけてもらうのが目的です。

（県立盲学校 栄養教諭 吉田 清美さん）

「社会に出たら、いろんな人と楽しく食事をすることで子どもたちのコミュニティがどんどん広がっていくと思うので、いろんな体験をすることで子どもたちの未来に向けて一つの糧になればいい」

生徒たちは、長崎ならではの料理を味わいながらテーブルマナーを学びました。