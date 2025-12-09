第4回現役ドラフト　大竹、水谷…“宝の山”とされるSBからはどんな選手が指名されるか　球界OBは「バッティングのセンスは非凡なものがある」25歳捕手に注目

小久保監督率いるソフトバンクは、これまでも現役ドラフトの顔ぶれが注目されてきた（C）産経新聞社

いよいよ12月9日午後に、第4回現役ドラフトが行われる。

出場機会に恵まれない選手たちの移籍を促し、球界内の活性化を目指して行われる同ドラフトではこれまでも新天地で大きく花開いた選手も出ている。

また日本一に輝き、4軍制を敷くソフトバンクにおいてはこれまでの現役ドラフトでブレークした選手を多く輩出。2022年12月に行われた第1回で指名を受けた大竹耕太郎は阪神に移籍1年目で12勝をマーク。チームの日本一を支えた。

第2回の現役ドラフトでは水谷瞬が日本ハムに移籍。2024シーズンの交流戦で歴代最高打率.438をマークし、MVPに輝くなど、こちらもブレークを果たした。

すでに野球ファンの間でも定着した現役ドラフトに関して球界内からも考察の声があがっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は12月8日に自身のYouTubeチャンネルに「【考察】ここまでの現役ドラフトを見て活躍できる条件とは？今年目玉となる3人の選手を発表!!高木が考える現役ドラフトで活躍できる条件を語る!」と題した動画を更新。これまでの経緯を踏まえて、活躍できる選手の条件、また注目を集めそうな選手を挙げている。