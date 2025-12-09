Ｊ１最優秀監督賞は柏・リカルドロドリゲス監督 ５位に横浜ＦＭ指揮官、東京Ｖ城福氏…選手、監督による投票
Ｊリーグは９日、今季のＪ１リーグの各賞を発表した。最優秀選手賞（ＭＶＰ）、ベストイレブン、最優秀ゴール賞は１１日に行われるＪリーグアウォーズ当日の発表となる。
＊ ＊ ＊
「最優秀監督賞」には、柏を率いたリカルドロドリゲス監督が輝いた。選手、監督による投票で１位に輝いた。就任１年目で優勝争いを演じ、最終節まで鹿島とリーグ制覇を争った実績が評価された。
◆得票数順位（Ｊリーグ発表）
（１）リカルドロドリゲス監督（柏）
（２）鬼木達監督（鹿島）
（３）曹貴裁監督（京都）
（４）ミヒャエルスキッベ監督（広島）
（５）大島秀夫監督（横浜ＦＭ）
（５）城福浩監督（東京Ｖ）
（５）アーサーパパス監督（Ｃ大阪）
（８）長谷部茂利監督（川崎）
（９）吉田孝行監督（神戸）
（９）木山隆之監督（岡山）
（９）マチェイスコルジャ監督（浦和）
（１２）黒田剛監督（町田）
（１２）長谷川健太監督（名古屋）
（１３）松橋力蔵（ＦＣ東京）
（１３）三浦文丈監督（横浜ＦＣ）
（１３）山口智監督（湘南）
（１３）入江徹監督（新潟）
（１３）秋葉忠宏監督（清水）
（１３）ダニエルポヤトス監督（Ｇ大阪）
（１３）金明輝監督（福岡）