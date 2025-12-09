Ｊリーグは９日、今季のＪ１リーグの各賞を発表した。最優秀選手賞（ＭＶＰ）、ベストイレブン、最優秀ゴール賞は１１日に行われるＪリーグアウォーズ当日の発表となる。

＊ ＊ ＊

「最優秀監督賞」には、柏を率いたリカルドロドリゲス監督が輝いた。選手、監督による投票で１位に輝いた。就任１年目で優勝争いを演じ、最終節まで鹿島とリーグ制覇を争った実績が評価された。

◆得票数順位（Ｊリーグ発表）

（１）リカルドロドリゲス監督（柏）

（２）鬼木達監督（鹿島）

（３）曹貴裁監督（京都）

（４）ミヒャエルスキッベ監督（広島）

（５）大島秀夫監督（横浜ＦＭ）

（５）城福浩監督（東京Ｖ）

（５）アーサーパパス監督（Ｃ大阪）

（８）長谷部茂利監督（川崎）

（９）吉田孝行監督（神戸）

（９）木山隆之監督（岡山）

（９）マチェイスコルジャ監督（浦和）

（１２）黒田剛監督（町田）

（１２）長谷川健太監督（名古屋）

（１３）松橋力蔵（ＦＣ東京）

（１３）三浦文丈監督（横浜ＦＣ）

（１３）山口智監督（湘南）

（１３）入江徹監督（新潟）

（１３）秋葉忠宏監督（清水）

（１３）ダニエルポヤトス監督（Ｇ大阪）

（１３）金明輝監督（福岡）