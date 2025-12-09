『トレインスポッティング』『ファーゴ』『ユージュアル・サスペクツ』全国リバイバル上映決定

1990年代の不朽の名作『トレインスポッティング』『ファーゴ（4K）』『ユージュアル・サスペクツ』が、全国で連続リバイバル上映されることが決定した。

2026年1月の『トレインスポッティング』を皮切りに、『ファーゴ（4K）』『ユージュアル・サスペクツ』と春にかけて連続で上映。「Filmarks 90's」の特別企画だ。公開日、上映館などの詳細は後日、各作品ごとに発表予定。

『トレインスポッティング』

マーク・レントンと彼の仲間はヘロイン中毒。ケンカが趣味のベグビー。気のいい小心者スパッド。女たらしのシック・ボーイ。そしてセックスもドラッグもOKの女子中学生ダイアン。窃盗、詐欺、万引きを繰り返し逮捕されたレントンは更生を決意。ロンドンへ出て就職する。だが強盗で手配されたベグビーとシック・ボーイが押しかけてきて会社はクビ。地元へ戻れば、待ち受けていたのはヤク漬けのまま死んだ友人の葬式だった。圧倒的な絶望感の中、レントンと仲間たちは人生を変える賭けに出る。売人から大量の麻薬を仕入れ、ロンドンでさばけば大儲けだ。大金と新しい人生。彼らはそれを手に入れる事ができるのか？

『ファーゴ（4K）』

アカデミー脚本賞など数多くの映画賞を受賞したコーエン兄弟の代表作。借金返済のために計画した妻の偽装誘拐が、トラブルの連続によってやがて死者数人を出す凶悪事件へと変わっていく様子を描くミステリー・サスペンス。

『ユージュアル・サスペクツ』

オリジナル脚本賞をはじめ、数々の映画賞を受賞したクライム・ミステリー。アメリカ西海岸の埠頭で起きた大量のコカインと9100万ドルが消えた密輸船爆破事件が、生存者であるキントの回想によって綴られる。