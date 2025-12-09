コムドットひゅうが、タンクトップから覗かせる肉体に反響「セクシー」「かっこよすぎる」
【モデルプレス＝2025/12/09】5人組YouTuber・コムドットのひゅうがが12月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。トレーニング後の姿を公開し、話題を集めている。
【写真】人気YouTuber「見惚れる」の声殺到の肉体美
ひゅうがは、コムドットの裏方として知られているリョーマとトレーニングした後の姿を公開。タンクトップ姿で逞しい腕や肉体美を披露している。
この投稿にファンから「見惚れる」「セクシー」「かっこよすぎる」「破壊力すごい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ひゅうがの投稿に反響
