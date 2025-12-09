ひゅうが（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/09】5人組YouTuber・コムドットのひゅうがが12月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。トレーニング後の姿を公開し、話題を集めている。

◆ひゅうが、肉体美披露


ひゅうがは、コムドットの裏方として知られているリョーマとトレーニングした後の姿を公開。タンクトップ姿で逞しい腕や肉体美を披露している。

◆ひゅうがの投稿に反響


この投稿にファンから「見惚れる」「セクシー」「かっこよすぎる」「破壊力すごい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

