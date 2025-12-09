元体操日本代表・田中理恵、2歳息子のかくれんぼショットが「丸見えで可愛い」「ほっこり」と話題
【モデルプレス＝2025/12/09】元体操日本代表でタレントの田中理恵が12月9日、自身のInstagramを更新。2歳息子との日常を公開し、反響が寄せられている。
【写真】38歳元体操女子「丸見えで可愛い」2歳息子の微笑ましい姿公開
◆田中理恵、息子との微笑ましい一コマを公開
田中は「姉のお部屋でかくれんぼ」「ママもういいよ〜って。笑 彼は全力で隠れています」とコメントし、息子がかくれんぼをしている写真を公開。写真には、息子が折りたたみ式のローテーブルに顔を伏せて隠れているものの、すぐに見つかってしまう微笑ましい姿が写っている。
◆田中理恵の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「丸見えで可愛い」「ほっこり」「2歳くらいのあるあるですね」「癒される」「微笑ましい」「全力で隠れてる姿がたまらない」「平和な日常」といった声が上がっている。
田中は2017年1月、一般男性との結婚を発表。2018年2月に第1子女児、2023年5月に第2子男児の出産を報告していた。（modelpress編集部）
