SHINee・ミンホ、新曲『TEMPO』で新たな魅力を発揮！色気漂う“新境地の感性”に注目

SHINeeのミンホが、新曲『TEMPO』で新たな魅力を届ける。

ミンホの新シングル『TEMPO』は、タイトル曲『TEMPO』と収録曲『You’re Right』の2曲で構成されており、12月15日午後6時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。

タイトル曲『TEMPO』は、グルーヴィーな808ベースと多彩なリズム楽器が調和し、クールな雰囲気を漂わせるダンスナンバー。歌詞には「相手のペースに合わせて近づく」という内容が込められており、ミンホの新たな音楽的感性を感じられる1曲となっている。

また、収録曲『You’re Right』は、アコースティックギターのサウンドに中毒性のあるメロディを重ねたイージーリスニングR&Bポップナンバー。大切な人に向けた癒しと応援のメッセージを温かなボーカルで表現する。ミンホがアジアツアーで先行披露し大きな反響を呼んだことから、音源公開にも期待が集まっている。

9日に公開されたティザーイメージでは、バイカースタイルのミンホがヴィンテージかつナチュラルなオーラをまとい、視線を引きつけた。

なお、ミンホの新シングル『TEMPO』は、12月15日にフィジカルアルバムとしても発売され、現在、オン・オフラインのCDショップで予約受付中だ。

◇ミンホ プロフィール

1991年12月9日生まれ。本名チェ・ミンホ。2008年にSHINeeのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインラッパーとボーカルを担当しており、俳優としても活躍。『メディカルトップチーム』『花郎＜ファラン＞』『ユミの細胞たち』といったドラマに出演し、アーティストにとどまらない人気を博している。実父はプロサッカーKリーグ2の忠北清州FCを率いるチェ・ユンギョム監督。ミンホ自身も芸能界屈指の万能スポーツマンとして知られ、K-POPアイドルが各種スポーツで競う類のバラエティ番組では毎回圧倒的な存在感を放っている。