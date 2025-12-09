3時のヒロイン・ゆめっち、両親顔出し家族ディズニーショット公開「そっくりすぎる」「微笑ましい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっちが12月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。両親との写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】人気女性芸人「そっくりすぎる」と話題の両親顔出し
ゆめっちは、「熊本からお父さんお母さんが東京に来てくれて、REACH FOR THE STARS観てきた」とディズニーランドで行われているキャッスルプロジェクションを家族で観たことを報告。投稿では、両親とシンデレラ城をバックに撮影した仲睦まじい家族ショットを披露している。
この投稿にファンからは「親子そっくりすぎる」「素敵な写真」「仲良いのが伝わる」「微笑ましい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気女性芸人「そっくりすぎる」と話題の両親顔出し
◆ゆめっち、両親を顔出し公開
ゆめっちは、「熊本からお父さんお母さんが東京に来てくれて、REACH FOR THE STARS観てきた」とディズニーランドで行われているキャッスルプロジェクションを家族で観たことを報告。投稿では、両親とシンデレラ城をバックに撮影した仲睦まじい家族ショットを披露している。
◆ゆめっちの投稿に反響
この投稿にファンからは「親子そっくりすぎる」「素敵な写真」「仲良いのが伝わる」「微笑ましい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】