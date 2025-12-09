「ドラゴンボール」「仮面ライダー」などが上位にランクイン！ あみあみ、2025年11月フィギュア月間予約ランキング発表
【2025年11月フィギュア月間予約ランキング】 12月9日 発表
大網は、同社が運営するホビーショップ「あみあみ」における2025年11月のフィギュア予約ランキングを発表した。
本ランキングは、11月1日から11月30日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、同社独自の予約データ（予約数・金額など）を元に構成したもの。
11月のランキングでは、1位に「ドラゴンボール」のフィギュア「デスクトップリアルマッコイEX ドラゴンボールZ 孫悟空＆バイク 完成品フィギュア」がランクインしているほか、5位に「仮面ライダーゼロワン」のアクションフィギュア「METAL BUILD 仮面ライダーゼロワン」など、ヒーローフィギュアが上位を獲得。
その他には、2位に「崩壊：スターレイル ホタル 1/7スケール 完成品フィギュア」、3位に「バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング 忍者Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア」などがラインクインしている。
2025年11月フィギュア月間予約ランキング
第1位：デスクトップリアルマッコイEX ドラゴンボールZ 孫悟空＆バイク 完成品フィギュアメーカー：メガハウス 発売日：2026年5月予定 価格：27,280円
第2位：崩壊：スターレイル ホタル 1/7スケール 完成品フィギュアメーカー：グッドスマイルカンパニー 発売日：2026年12月予定 価格：23,000円
第3位：バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング 忍者Ver. 1/6スケール 完成品フィギュアメーカー：MAGI ARTS 発売日：2026年12月予定 価格：35,200円
第4位：RA-04 狐火戦姫 穂乃火 水着Ver. 1/12スケール 完成品アクションフィギュアメーカー：蝸之殼Snail Shell 発売日：2026年9月予定 価格：11,000円
第5位：METAL BUILD 仮面ライダーゼロワンメーカー：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年5月予定 価格：33,000円
第6位：勝利の女神：NIKKE ラピ：レッドフード 1/4スケール 完成品フィギュアメーカー：Hobby sakura 発売日：2026年9月予定 価格
通常版：60,500円
豪華版：62,700円
第7位：アズールレーン 愛宕 月夜のお姉さん狼 1/7スケール 完成品フィギュアメーカー：グッドスマイルアーツ上海 発売日：2027年1月予定 価格：29,800円
第8位：勝利の女神：NIKKE 紅蓮：ブラックシャドウ 1/7スケール 完成品フィギュアメーカー：グッドスマイルアーツ上海 発売日：2027年1月予定 価格：25,900円
第9位：ケモミミチアガール illustration by やたぬき圭 1/5.5スケール 完成品フィギュアメーカー：ノクタナス 発売日：2026年7月予定 価格
通常版：26,400円
DX Ver：29,700円
第10位：Fate/Grand Order セイバー/バーゲスト 1/7スケール 完成品フィギュアメーカー：ファット・カンパニー 発売日：2026年10月予定 価格：29,800円
第11位：勝利の女神：NIKKE 紅蓮：レーサーズハイ 1/10スケール 完成品フィギュアメーカー：Hobby sakura 発売日：2026年8月予定 価格：8,250円
第12位：figma 孤独のグルメ 井之頭五郎 松重 豊ver. リニューアル版 懐かしの定食屋セットメーカー：マックスファクトリー 発売日：2026年9月予定 価格：14,800円
第13位：Gift+崩壊：スターレイル マダム・ヘルタ スターレイルLIVE Ver. 1/8スケール 完成品フィギュアメーカー：Myethos 発売日：2026年5月予定 価格：7,260円
第14位：BUNNY RAPID ACTION SQUAD Attacker・ルナ 1/12スケール 可動フィギュアメーカー：溯行Sushing 発売日：2026年8月予定 価格：8,100円
第15位：figma バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング 水着ver.メーカー：マックスファクトリー 発売日：2026年9月予定 価格：9,900円
第16位：S.H.Figuarts ウルトラマンネクサス アンファンス 『ウルトラマンネクサス』メーカー：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年4月予定 価格：8,800円
第17位：ゴブリン族 モヒカンゴブリン 1/12スケール可動フィギュアメーカー：HopDo Toys 発売日：2026年3月予定 価格：5,621円
第18位：9-nine- 新海天 1/7スケール 完成品フィギュアメーカー：QUADRAT 発売日：2026年7月予定 価格：27,500円
第19位：figma ブルーアーカイブ -Blue Archive- 小鳥遊ホシノメーカー：マックスファクトリー 発売日：2026年7月予定 価格：11,800円
第20位：ウマ娘 プリティーダービー マルゼンスキー 勝負服Ver. 1/7スケール 完成品フィギュアメーカー：クレーネル 発売日：2026年8月予定 価格：27,500円
