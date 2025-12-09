【2025年11月フィギュア月間予約ランキング】 12月9日 発表

大網は、同社が運営するホビーショップ「あみあみ」における2025年11月のフィギュア予約ランキングを発表した。

本ランキングは、11月1日から11月30日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、同社独自の予約データ（予約数・金額など）を元に構成したもの。

11月のランキングでは、1位に「ドラゴンボール」のフィギュア「デスクトップリアルマッコイEX ドラゴンボールZ 孫悟空＆バイク 完成品フィギュア」がランクインしているほか、5位に「仮面ライダーゼロワン」のアクションフィギュア「METAL BUILD 仮面ライダーゼロワン」など、ヒーローフィギュアが上位を獲得。

その他には、2位に「崩壊：スターレイル ホタル 1/7スケール 完成品フィギュア」、3位に「バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング 忍者Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア」などがラインクインしている。

2025年11月フィギュア月間予約ランキング

第1位：デスクトップリアルマッコイEX ドラゴンボールZ 孫悟空＆バイク 完成品フィギュア

第2位：崩壊：スターレイル ホタル 1/7スケール 完成品フィギュア

第3位：バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング 忍者Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア

第4位：RA-04 狐火戦姫 穂乃火 水着Ver. 1/12スケール 完成品アクションフィギュア

第5位：METAL BUILD 仮面ライダーゼロワン

第6位：勝利の女神：NIKKE ラピ：レッドフード 1/4スケール 完成品フィギュア

第7位：アズールレーン 愛宕 月夜のお姉さん狼 1/7スケール 完成品フィギュア

第8位：勝利の女神：NIKKE 紅蓮：ブラックシャドウ 1/7スケール 完成品フィギュア

第9位：ケモミミチアガール illustration by やたぬき圭 1/5.5スケール 完成品フィギュア

第10位：Fate/Grand Order セイバー/バーゲスト 1/7スケール 完成品フィギュア

第11位：勝利の女神：NIKKE 紅蓮：レーサーズハイ 1/10スケール 完成品フィギュア

第12位：figma 孤独のグルメ 井之頭五郎 松重 豊ver. リニューアル版 懐かしの定食屋セット

第13位：Gift+崩壊：スターレイル マダム・ヘルタ スターレイルLIVE Ver. 1/8スケール 完成品フィギュア

第14位：BUNNY RAPID ACTION SQUAD Attacker・ルナ 1/12スケール 可動フィギュア

第15位：figma バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング 水着ver.

第16位：S.H.Figuarts ウルトラマンネクサス アンファンス 『ウルトラマンネクサス』

第17位：ゴブリン族 モヒカンゴブリン 1/12スケール可動フィギュア

第18位：9-nine- 新海天 1/7スケール 完成品フィギュア

第19位：figma ブルーアーカイブ -Blue Archive- 小鳥遊ホシノ

第20位：ウマ娘 プリティーダービー マルゼンスキー 勝負服Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー：メガハウス 発売日：2026年5月予定 価格：27,280円メーカー：グッドスマイルカンパニー 発売日：2026年12月予定 価格：23,000円メーカー：MAGI ARTS 発売日：2026年12月予定 価格：35,200円メーカー：蝸之殼Snail Shell 発売日：2026年9月予定 価格：11,000円メーカー：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年5月予定 価格：33,000円メーカー：Hobby sakura 発売日：2026年9月予定 価格通常版：60,500円豪華版：62,700円メーカー：グッドスマイルアーツ上海 発売日：2027年1月予定 価格：29,800円メーカー：グッドスマイルアーツ上海 発売日：2027年1月予定 価格：25,900円メーカー：ノクタナス 発売日：2026年7月予定 価格通常版：26,400円DX Ver：29,700円メーカー：ファット・カンパニー 発売日：2026年10月予定 価格：29,800円メーカー：Hobby sakura 発売日：2026年8月予定 価格：8,250円メーカー：マックスファクトリー 発売日：2026年9月予定 価格：14,800円メーカー：Myethos 発売日：2026年5月予定 価格：7,260円メーカー：溯行Sushing 発売日：2026年8月予定 価格：8,100円メーカー：マックスファクトリー 発売日：2026年9月予定 価格：9,900円メーカー：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年4月予定 価格：8,800円メーカー：HopDo Toys 発売日：2026年3月予定 価格：5,621円メーカー：QUADRAT 発売日：2026年7月予定 価格：27,500円メーカー：マックスファクトリー 発売日：2026年7月予定 価格：11,800円メーカー：クレーネル 発売日：2026年8月予定 価格：27,500円

(C) Oh-ami Inc.

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

(C)miHoYo. All Rights Reserved.

(C)2023Nadare Takamine

(C)SNAIL SHELL

(C)石森プロ・東映