1999年11月に名古屋市西区に住む主婦、高羽奈美子さん（当時32）が自宅で殺害された事件。逮捕された安福久美子容疑者（69）は奈美子さんの夫・悟さん（69）の高校時代の同級生だった。

事件発生5か月前に開かれた同窓会で悟さんと安福容疑者は久しぶりに再会したが、その同窓会で安福容疑者が幹事を務めていたことが、捜査関係者への取材で分かった。

いまだ謎の多いこの事件だが、特に不可解なのが「どのように高羽さんの自宅住所を知ったか」「何が犯行のきっかけになったか」の2点だ。

事件の取材を続けるノンフィクションライターの水谷竹秀氏がレポートする。

「どうやって私の家を知り得たのか」と悟さんが首を傾げる通り、学生の時以来、悟さんと接点がなかった安福容疑者が、事件現場となった自宅住所を突き止めた方法については、悟さんにとって大きな謎のひとつだ。

悟さんは高校時代、安福容疑者から2年連続でバレンタインデーのチョコレートと手紙をもらい、大学生になっても言い寄られていた。しかし、「きっぱり断っていた」という。それから安福容疑者とは何の音沙汰もないまま、約20年後に同窓会で再会することになる。

同窓会が開かれたのは1999年6月。地元のうなぎ屋に、県立高校の軟式テニス部のOB・OG約20人が集まった。会を主催した幹事は2人とも女性で、そのうちの1人が安福容疑者だった。会の名簿に記載されていた住所は、事件現場となった悟さんの居住地ではなく、悟さんの実家だった。悟さんが語る。

「参加者の中で、住所が変わっている人がいたら新しい住所を書いてください、と幹事から言われていたら書いていますよね。そうしたら幹事である安福容疑者は私の居住地を知ることができる。でも新住所を書いたかどうかは、よく覚えていないんです」

会の名簿には悟さんの職場も記載されていた。仮に新住所を知らせていなかったとしても、安福容疑者は悟さんの職場から尾行し、自宅を突き止めたというパターンも考えられるだろうか。しかし高羽さんはこう続ける。

「当時、職場には車で通っていたので、職場からの尾行は考えにくい」

安福容疑者と一緒に幹事を務めたもう1人の女性は、自宅のインターフォン越しに言葉少なにこう語った。

「当時のことは覚えておりません。知っていることはすべて警察に話しました」

同窓会で話した「離婚の話」

悟さんは現在に至るまで、「犯行のきっかけ」のカギを見つけるため、過去を振り返り続けている。

前述した同窓会の中で、参加者たちは順番に近況を報告した。悟さんは「11歳年下の女性と結婚し、子供も2年前に生まれました」と説明していたが、同時にこんなことも伝えていた。

「前の妻とは離婚をした。財産を分与し、養育費も支払っている」

悟さんは前妻との間に子供が2人いた。悟さんが回想する。

「離婚はしましたけど子供には罪はないし、大学まで行けるぐらいのお金は出したいと思っていたので、2人とも十数年間にわたり、多額の養育費を支払い続けました」

報道によると、安福容疑者は警察の取り調べに「子育ての苦労をわからせてあげたかった」と供述している。自身には子供が3人いたが、事件の10年ほど前に長女を亡くした。大手自動車部品メーカーに勤務する夫は出張がちで家にいないことが多く、名古屋市内の会社で事務の仕事をこなしながら、2人の子供を育てていた。

そんな家庭環境だったからか、悟さんが離婚した前妻と子供2人のことを考え、「シングルファザーにしてやろう」と奈美子さんを狙ったのだろうか。

会の終了後、参加者たちは当時を懐かしみたいと、高校のテニスコートまで歩いた。その道中、悟さんは安福容疑者に話しかけられたという。

「結婚して、仕事もしながら家事もやって大変だけど、頑張ってるよって言われて。えらい明るくなって良かったじゃんって思って。頑張ってねって返しました。それから5か月後に奈美子を刺しやがった」（悟さん）

犯行は土曜日の昼間で、不動産会社に勤める悟さんは出勤日だった。同会で悟さんの職場を知った安福容疑者は、その点も計算に入れた上で計画的犯行に及んだとみられる。捜査関係者は語る。

「凶器を準備しているなどの犯行状況を考えると、安福容疑者は現場を下見していたのではないか。現場は電車の駅やバス停からも離れているし、車で向かった可能性もある」

悟さんが参加した高校の同窓会は、事件発生から約15年後にも開かれている。その時は3年時の1クラスと2年時の1クラスの合同だった。両クラスを受け持った担任の先生が同じだったからで、3年生のクラスには悟さんが、2年生のクラスには安福容疑者が所属していた。ところがその同窓会に、安福容疑者は現れなかった。悟さんが思い返す。

「1999年のOB・OG会の時に過去のことは吹っ切れたみたいな感じだったので、今度会ったら酒でも飲みながら、あの時は振ってごめんねっていう会話ができるかなと楽しみにしていたんです。

でも来なかったから、安福の友人の1人に確認したら『なんか体調が悪いらしいですよ』って言われて。でもその時にまさか安福が犯人だなんて疑いもしないじゃないですか。だから『子育てしながら働いてすごいね』って呑気に声をかけようと思っていた自分がバカだなと。今反省しています」

逮捕後は容疑を認めたものの、突如として黙秘に転じた安福容疑者。現在、刑事責任能力を調べるために鑑定留置が進められているが、彼女のほうこそ反省しているのだろうか。

