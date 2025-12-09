「湘南美容まつ毛スーパーキープフィクサー」で美まつ毛を長時間キープ♪

新しいまつ毛ケアアイテム「湘南美容まつ毛スーパーキープフィクサー」が12月8日から発売されます。この商品は、マスカラ下地とトップコートの1本2役をこなし、まつ毛のカールを長時間キープします。さらに、まつ毛美容液成分を配合しており、日中もまつ毛ケアが可能。特殊形状の2wayカールブラシで、束感やセパレート感を崩さずに美しい仕上がりをサポートします。

まつ毛デザインを崩さず、1日中美しい仕上がり



「湘南美容まつ毛スーパーキープフィクサー」は、まつ毛をキープ＆ホールドすることができ、束感やセパレート感を長時間保ちます。

特殊形状の2wayカールブラシを使用することで、作ったまつ毛のデザインを崩さず、夜まで美しいまつ毛をキープ。

さらに、マスカラ下地としてもトップコートとしても使えるため、ひと塗りでメイク仕立ての美しい仕上がりが持続します。

まつ毛ケアとデザインキープを一度に叶える頼れるアイテムです。

“ちゅるん透明感”を叶えるエテュセ新作アイシャドウパレットが数量限定で登場！

美容液成分で日中もケア！目元に優しい設計



「湘南美容まつ毛スーパーキープフィクサー」は、まつ毛美容液成分が配合されているので、メイクをしながらまつ毛ケアも可能です。

まつ毛をしっかりとサポートしつつ、6つのフリー処方で目元に優しい設計。

マスカラやトップコートとして使うだけでなく、目元の健康も守りながら、長時間キープできるのがポイント。忙しい日々の中でも、目元を優しくケアできるから安心して使えます。

簡単3ステップで美しいまつ毛をキープ



「湘南美容まつ毛スーパーキープフィクサー」の使い方はとても簡単。まず、マスカラ下地として液をまつ毛全体に塗布し、1～2分待って乾かします。

次に、お手持ちのマスカラを塗布して、束感やセパレート感を整えます。最後に、トップコートとして、まつ毛の根本から毛先にかけて押し当てるだけ。

これで、美しいまつ毛が1日中キープされます。簡単なステップで、理想的なまつ毛が長時間持続します♪

1本でまつ毛の美しさを長時間キープ♪



「湘南美容まつ毛スーパーキープフィクサー」は、まつ毛をキープし、メイク仕立ての仕上がりを長時間維持できる新しいアイテムです。

マスカラ下地とトップコートとして使えるので、手軽に美しいまつ毛をキープできます。まつ毛美容液成分も配合されており、目元にも優しい設計。

忙しい朝でも簡単に美しいまつ毛を作り、1日中維持できるので、まつ毛にこだわりたい方にぴったりのアイテムです。