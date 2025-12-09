¿ØÆâµ®Èþ»Ò¡¢É×¡¦¶âÀÐ¾¼¿Í»á¡õ¹â¶¶Í³¿É×ºÊ¤È¤Î¡ÈWÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÈäÏª¡¡¼«¿È¤Î·ëº§µÇ°Æü¤â¡Öº£Æü¤¬¤½¤ó¤ÊµÇ°Æü¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï2¿Í¤È¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ØÆâµ®Èþ»Ò¡Ê61¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÉ×¡¦¶âÀÐ¾¼¿Í»á¡Ê64¡Ë¤È¤Î·ëº§µÇ°Æü¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸µÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¹â¶¶Í³¿»á¡Ê50¡Ë¡¢¹â¶¶»á¤ÎºÊ¤Ç¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®Ìî»ûËã°á¤µ¤ó¤È4¿Í¤Ç¥é¥ó¥Á¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡ÈWÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¤¤¤µÇ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¿ØÆâµ®Èþ»ÒÉ×ºÊ¡õ¹â¶¶Í³¿É×ºÊ¤Î¡ÈWÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¡¿ØÆâ¤Ï¡Ö24Ç¯Á°¤Îº£Æü¡¢ÈäÏª±ã¤ò¹Ô¤Ã¤¿Æü ¤¦¤Á¤Ï¡¢µÇ°Æü¤È¤«¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ëÉ×ÉØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Äº£Æü¤âÆÃ¤ËÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ä¤½¤ó¤Ê°ìÆü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿ÃëÁ°¡Ä¡Ø¶á¤¯¤ËÍè¤Æ¤ë¤«¤é¥Ò¥Þ¤Ê¤é¤ªÃë¤Ç¤â¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ù¤È²¿µ¤¤Ê¤¯Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ @yoshinobu24_official É×ÉØ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç25Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤¤ì¤Þ¤·¤¿ ¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£Æü¤¬¤½¤ó¤ÊµÇ°Æü¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï2¿Í¤È¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó ¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡ª¤ª2¿Í¤µ¤ó¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö#·ëº§µÇ°Æü #Î¾¿Æ¤Î·ëº§µÇ°Æü ¤âÆ±¤¸Æü #»×¤ï¤Ì¥×¥ì¥¼¥ó¥È #ÎÉ¤¤»Å»ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿ #¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ ¾Ð #¥Þ¥¤¥Þ¥¤¤È¤Ï3ÆüÏ¢Â³²ñ¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¤Î¸µºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°¡´õ¡Ê56¡Ë¡¢¸ÅÅÄÆØÌé»á¤ÎºÊ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæ°æÈþÊæ¡Ê60¡Ë¡¢¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î±×»ÒÄ¾Èþ¡Ê59¡Ë¤é¤«¤é¤âÂ³¡¹¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÆó¿Í ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¡¢²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¹â¶¶¤´É×ºÊ¤Ë´¶¼Õ¡×¡Ö¤¤¤¤µÇ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í ·ëº§µÇ°Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö·ëº§µÇ°Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ¤½¤ÎÆü¤«¤éº£¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
