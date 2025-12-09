来年のミラノ・コルティナオリンピックへの出場権を争うカーリング世界最終予選。女子日本代表(フォルティウス)は日本時間9日、トルコを下し、無傷の5連勝でプレーオフ進出を決めました。

最終予選は8チームが出場。2枠の出場権を争います。総当たりの予選リーグが行われ、上位1〜3位のチームが決定戦に進出。決定戦では、予選リーグ1位と2位のチームが対戦し、勝者に出場枠の1つ目が与えられます。第1戦の敗者は、予選リーグ3位と対戦。この勝者が2つ目の出場枠を獲得するレギュレーションとなっています。

予選リーグ5戦目となったトルコ戦は序盤から激しい点の取り合い。第1エンドに2点を先制しますが、直後の第2エンドは最大6点を奪われる可能性もあった中、なんとか3点に抑えます。

すると第3エンドに3点ビッグエンド。すぐさま逆転します。後半も着実に得点を重ね、10-5の大差で下しました。

サードの小野寺佳歩選手は、序盤の戦いに、「逆に3点でよかったなと。もう少し点を取られてもおかしくない展開だった。3点取られてもまだ1点差だったので、すぐに気持ちを切り替えてみんなやっていました」と振り返ります。

小野寺選手は腰の痛みもあり前日の第3戦を欠場。この日の戦いを終えて、「腰の状態もよくなっていて、どんどんパフォーマンスも上がってこられると思うので、プレーオフを見据えて状態をあげていきたい」と話しました。

また予選リーグ2試合を残して3位以内が確定。一番乗りでプレーオフ進出が決まりましたが、「あと2戦予選は残っているのでさらにいい試合を重ねてプレーオフに向けて頑張っていきたい」と力を込めました。

▽日本の日程結果【予選リーグ】第1戦 ○ 8-4 アメリカ第2戦 ○ 8-6 ドイツ第3戦 ○ 7-5 オーストラリア第4戦 ○ 10-3 チェコ第5戦 ○ 10-5 トルコ第6戦 エストニア第7戦 ノルウェー