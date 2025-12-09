人気アニメ作品『SLAM DUNK』の安西先生役や、『魔神英雄伝ワタル』シリーズの剣部シバラク役などで知られる、声優の西村知道さんが死去していたことが、所属事務所「アーツビジョン」から公表されました。７９歳でした。

葬儀・告別式は、家族葬にて執り行われたということです。



所属事務所は「弊社所属、西村 知道 儀 (享年７９) は 兼ねてより病気療養中のところ、令和7年１１月2９日に逝去いたしました。」と、報告。





続けて「生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。尚、葬儀・告別式につきましては、家族葬にて執り行われました。ここに故人の安らかなるご永眠をお祈り申し上げます。」と、しています。



【 西村知道さん プロフィール 】

1946年6月2日生まれ。千葉県出身。

主な出演作

『SLAM DUNK』（安西先生）

『魔神英雄伝ワタル』シリーズ（剣部シバラク）

『おじゃる丸』（マイク）

『フィニアスとファーブ』モノグラム少佐 など



