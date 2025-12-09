お笑いコンビ、真空ジェシカのガク（35）が9日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。相方の川北茂澄（36）が体調不良で欠席となったことを伝えるとともに、川北の不在にまつわるエピソードを語った。

この日はコンビでゲスト出演の予定だったが、川北は体調不良により欠席。ガクが1人で出演した。

パンサー向井慧が「本来ならおふたりで来ていただくということでしたけど、川北君が体調不良で」と切り出すと、ガクは「どういうことなのか僕もあまり聞いてはいないんですけど」としつつ「川北からはひと言、LINEで『ウイルスの中にある』って連絡だけ」と相方の言葉を伝達した。

また「川北は結構体弱くて、大体こういうラジオにゲストで呼ばれた時に体調崩しがち」とも説明。「あのちゃんの『オールナイト（ニッポン）』に呼ばれた時も、直前で体調崩しちゃって。僕は川北とあのちゃんにただ翻弄（ほんろう）されるだけで時間が過ぎていくものだと思って行ったら…」と話すと、向井は「想定としてはそうだよね」と同意。ガクは「2人がずっとふざけて、僕はただツッコんでいれば時間が過ぎると思っていたら、サシでじっくりしゃべんなきゃいけないことになっちゃって」と想定外の事態に困惑した。

続けて「あのちゃんもビックリしたと思う。『ガクと何しゃべればいいんだ』って。あのちゃんに『川北さんとの出会いはどうだったんですか？』って聞かれた時に、申し訳ないと思いました」。向井が「掘り下げる人じゃないからね」と苦笑すると、ガクは「あのちゃんに進行をさせてしまって…」と心苦しい様子だった。