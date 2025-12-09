連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）。朝ドラ通算113作目となる同作は、明治時代の松江を舞台に『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石（高ははしごだか）あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常が描かれます。史実では来日後、記者の仕事を捨てて40歳で松江の英語教師となり、執筆活動を続けた八雲ですが、なぜ彼はそこまで日本に惹かれたのでしょうか？『八雲とセツを追いかけて-神様と妖怪に出会う旅-松江・境港・出雲』の著者で文筆家の譽田亜紀子さんが謎に迫ります。

八雲とセツが訪ねた境港の琴浦町

明治24年（1891）8月、日本海を舟で旅した八雲とセツは、境港の東にある琴浦町を訪ねた。新婚当時の二人の旅をなぞるように、私も米子インターチェンジから一路、琴浦町を目指す。

琴の浦インターチェンジで、まずは腹ごしらえをすることにした。事前に観光協会の方から「道の駅琴の浦で美味しい海鮮丼が食べられますから」と聞いていたのである。それは是非とも食べなければなるまい。道の駅に着くと一目散にフードコートへ向かう。地元の水産会社が運営しているお店らしく、地魚を使った海鮮丼やエビフライなどが食べられるという。周りを見ると地元の人も利用しているようだ。お米は琴浦町産を使っているとかで、地元の食材オンパレードというだけで、来てよかったと思ってしまう。

私が注文した海鮮丼は店イチ推しのもの。数種類の地魚が、どんぶりからはみ出すほどびっしりとのせられ、中央にこれでもかとカニが置かれていた。「これはすごいものがきた！」と、見ただけで幸福感が私を包む。

一口食べる。目を見開く。新鮮さが口の中で爆発する。コリッと身のしまった刺身の食感と美味しさが噛むほどに溢れ出す。味はもちろんだが、もう一つ嬉しいのは、東京でこの価格設定は絶対にあり得ないということ。この場所でないと味わえない体験に、しみじみ来てよかったなあと思いながら、海鮮丼をたいらげた。

二人が泊まった宿、旧中井旅館へ

道の駅琴の浦から車で5分ほどの八橋海岸の近くに二人が泊まった宿、旧中井旅館があるというので行ってみることにした。現在は宿泊施設としては使われていないが佇まいに、趣がある。

宿の裏側に回ると、現在は周辺に民家が立っているが、八雲が訪れた際には、民家がそれほどなかったとすれば、宿の部屋にいながらにして、美しい海を眺めることができたはずだ。



『八雲とセツを追いかけて-神様と妖怪に出会う旅-松江・境港・出雲』（著：譽田亜紀子／中央公論新社）

八雲の視線を想像しながら、宿の裏から海岸へと向かう。ポツン、ポツン、と古い家がある。平日の昼間であたりはひっそりとしていた。民家脇の小道を歩く。小道を砂が覆いはじめたその先に、真っ青な日本海が広がっていた。

ああ、美しい……。

少し白波が立っていたけれど、天気もよく、とにかく気持ちがいいことこの上ない。

「八橋は静かできれいです。旅館もどこよりもよい宿です。不思議なことに海では誰も泳いではいません。それで私が水泳をすると町じゅうのひとが来て見物します。

ここでも盆踊りがありません。私は八橋ではとても愉快でした。眠り、食べ、泳ぎ、まったく快適です。逢束では、特別な冒険をしました」

（八橋海水浴場の小泉八雲・セツ来訪記念碑に記された「友人チェンバレン教授宛の手紙」より）

これは、八雲とセツがこの地を訪れたという記念碑に彫られていた文章である。セツと共に、松江の元士族屋敷に転居して2ヶ月後の二人だけの旅であることを考えると、さぞかし楽しい、そして思い出深い時間になったのではないだろうか。

海岸沿いにある花見潟墓地

私たちは近くに車を停めて、墓地まで歩く。するとすぐに、見渡す限り灰色の墓の群が現れた。人力車で通り過ぎるのに15分かかると八雲は書いたが、それは本当のことに思えるほどだった。

海岸のすぐ際に立ち並ぶ墓、墓、墓。高台の上から見えるのは、一面、墓なのである。ちょっと信じられない光景が目の前に広がる。2万基以上あるという花見潟墓地は、2万平方メートルの広さがあり、自然にできた海岸沿いの墓地としては日本最大級と言われる。

よく見ると、風雨にさらされ黒くなった墓や、崩れかけた墓もあり、それらは1ヶ所にまとめられていた。中世以降の墓地というから、もしかしたらすでに墓守する人もいなくなっているのかもしれなかった。

ただ、なんというか、とても清々しいのである。墓地特有の暗さは微塵もない。海風が吹きわたり、どの墓も光に照らされてキラキラと少し嬉しそうにしている気がした。



（写真提供：Photo AC）

こんな場所で眠れるなんて、羨ましい。私もできることなら、海が見える場所に埋葬されたいと強く思った。ここなら残された人たちも、墓地に来ることが楽しくなるのではないだろうか。

眠る人は多くが海と共に生きた人たちなのだと思うが、どこまでも続く墓を見ながら、心底、いいなあと思ったのである。

夜に墓場を散策した八雲

八雲は八橋からさらに東にある気高町の浜村でも墓地に足を運んでいる。ブラブラと夜風にあたりながら海岸線を歩いていったと思われる。

「（前略）ひとり、村の墓場をぶらつくことにした。砂丘に横たわる長い墓場である。それは砂丘というより、てっぺんに薄く土のかかった大きな砂の山だった。崩れかかっている斜面を見ると、昨日今日にでき上がった砂丘というより、太古からの潮流によってできた砂丘だと思われる」

（小泉八雲『知られぬ日本の面影』）

八雲は寝るにはまだ早いと、夜に墓場を散策し、盆灯籠を眺めたという。暗闇の中に、ぽっ、ぽっと、ぼんやりと光る盆灯籠。ザザーー、ザザーー、という波音の先には、飲み込まれそうな漆黒の日本海が広がる。そこには膝まで砂に埋まりながら墓地を歩く八雲の姿があった。

