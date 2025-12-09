３年前に軽度認知障害（MCI）と診断され、Uターンに向けて努力を続ける俳優・山本學さん。2度のがんを経験し、少しずつできないことが増えていく中、「それでも【今日を生ききる】」という思いを胸に一人暮らしを続けています。そこで山本さんが認知症専門医・朝田隆医師との対談をまとめた『老いを生ききる 軽度認知障害になった僕がいま考えていること』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】88歳俳優・山本學さんが語る「食事・病気・終活・日々のこと」。認知症専門医・朝田隆先生との対談をまとめた『老いを生ききる 軽度認知障害になった僕がいま考えていること』

* * * * * * *

裏側にある物語に目を向けあえて「普通」に見えるものを選ぶ 山本 學流「カッコいい」の流儀

【朝田】：他人の視線を意識するというのは、案外大事だったりします。

いくつになっても「カッコいい」と言われると気分がいいですし、服装ひとつとっても、他人が見てどう思うだろうかとワンクッション置くことで、自分を客観視できますからね。

その点、役者さんというのは、格好よさの典型例のように私などは思うのですが、いかがですか？

【山本】：僕なんかは背丈もないし、恰幅がいいわけでもない、みてくれはいわゆる凡人なんです。

たとえば、田宮二郎さん、石原裕次郎さんなんていう人は、背丈も大きく二枚目で。

そんな役者を見てたいていの人は格好いいと言うんだけど、僕はもともと格好よさがないのに役者になっちゃったから、ごく平凡な俳優として生きていくしかないと思ってね。

【朝田】：もとは舞台の装置、大道具なんかをやりたかったとおっしゃってましたね。

【山本】：中学・高校は生物部と歴史研究部で、サッカーもやっていました。中学生の頃は歴史の先生になれればいいと思っていて、役者は考えてもいませんでしたね。

「普通」に見えるものを選ぶおしゃれ

【朝田】：役者さんの中には、流行を先取りしたり、個性の強いスタイルを取り入れたりして自分を演出する人もいますよね。

【山本】：僕は番組のゲストや講演に出るときは、三つ揃えのスーツをよく着ていました。いわゆる「世の中の通念」に沿った普通の格好をしているわけです。

作品のプロモーションなどでは、その時々の役に合わせた服装をしますが、日常生活ではなるべく目立たないよう、身だしなみを整えている範囲を超えない。

特別なものではなく、普通に見えるものを選ぶ。それが僕のおしゃれです。

【朝田】：「一般人」である私から見ると、學さんは普通のものを着ていても格好いいですよね。着こなし、コーディネーションで何か意識していることはありますか？

【山本】：特に意識はしてないですよ。ただ、今日のこのネクタイはハンドメイドのもの、ワイシャツは誂あつらえたものというように、ものの裏側にあるちょっとした物語や質に、少しだけこだわる面はありました。

足袋は足袋屋に注文して、靴はイタリア製で。それもまた、僕なりのおしゃれですかね。

良いものを長く愛用していた

【朝田】：ネクタイひとつで印象が変わったりしますもんね。

【山本】：知的な印象になったり、明るい感じになったり、ガラリと変わることもあります。ですから、ネクタイだけで30本ぐらいは持っています。

でも、僕はそんなに物を持つ人間ではなかった。子どもの頃は、もう本当に物がない時代でしたから、着るものも、破れたら継ぎ当てをして大事にしてね。だから、気に入ったもの、良いものを長く愛用するのが自分に合ってたんでしょう。

60年前のツイードの背広などは、今でも着ています。

【朝田】：その時々の役に合わせた装いで人前に出ると話しておられましたが、着物をお召しになることもあるんですか？

【山本】：正月は着物で過ごしましたし、舞台やテレビドラマでも着物を着る機会は多かったですね。着物の着こなしは、これがなかなか難しいんです。舞台などでは着物の下に肉襦袢を着ました。それは注文でつくる、わりあい高価なものでした。

昔の人のおしゃれが今と違うのは、襦袢にこるとか、おしゃれを着物の内側に隠していたことです。逆に言えば、外から見える部分では他人と差がつかないから、シャンと着こなしていないとだらしなく映ってしまう。

歌舞伎役者をはじめとする先輩方からは、「足袋をきちんと履きなさい」「襦袢をきちっと着なさい」と教えられたものでした。目につかないおしゃれですね。



姿勢が良ければ格好よく見える（写真はイメージ／写真提供：Photo AC)

何より大事なのは「姿勢」

【朝田】：まさに「足元を見る」というように、足袋にまで気を配らないと軽んじられてしまうんですね。洋装でも、靴はもちろん靴下もきれいに履いていないと見下されるといいますし。

【山本】：足袋のサイズが合ってなくて雑に履いていると、たしかに野暮ったく見える。親指のところがペシャンコになっていたり、小指の収まりが悪かったりすると、文字どおりに格好悪く見えてしまうんです。

だからこそ、出来合いのものではなく、ちゃんと寸法を測って誂えるよう言われたんでしょう。店で売っている出来合いの足袋は、靴と同じように0.5センチ刻みですが、たいていは足と合わない部分が出てきますからね。

着物も吊るしではなく注文したものだと、着たときに心理的な落ち着きを与えてくれるのではないでしょうか。

【朝田】：おしゃれとは、見えない部分をきちんとすること、ちょっとしたこだわりを持つこと、そう言えそうですね。それが、他人からの視線を意識することにつながっていくのかもしれません。

【山本】：何より大事なのは姿勢でしょう。今、僕はもうヨボヨボしてきて情けないんだけど、シャンとした姿勢を保っていれば、どんな服を着ていたとしてもそれなりに格好よく見えるものです。

役者が格好よく見えるのは、やはり立ち姿、歩き姿、座っている姿勢が良いから。歌舞伎の人なんて、どういう姿勢をすればどのように映るか、それはもう徹底的にこだわりますからね。

※本稿は『老いを生ききる 軽度認知障害になった僕がいま考えていること』（アスコム）の一部を再編集したものです。