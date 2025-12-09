特撮ドラマ『仮面ライダー』の本郷猛役で知られるアクション俳優、藤岡弘、さんの息子で、俳優の藤岡真威人さん（２１）。昨年『ウイングマン』で地上波連続ドラマ単独初主演を飾り、デビュー以来順調に活躍の場を広げてきた。今冬は、舞台『忠臣蔵』では赤穂浪士の一人で剣豪・堀部安兵衛を演じる。父であり、アクション俳優としての先輩でもある弘、さんとの思い出や俳優生活について聞いた。（取材・文：婦人公論.jp 油原聡子 撮影：福岡諒祠）

【写真】インタビューに応じる藤岡真威人さん

父に影響されて

小さいころから漠然と芸能の仕事に興味を持っていたんです。家には道場があって、父から剣を習っていたので、体を動かすことが好きでした。

空手や柔道が生かせるものは何だろうと考えた結果がアクション俳優。いつも父の背中を見て追いかけていた部分も絶対にあったと思います。僕が俳優になると決めたとき父は「遺伝子かな？」なんて言っていました。

デビューは2020年のセガのＣＭでした。柔道着で父を巴投げするという演出があったんです。自分のやりたいことをやらせてもらえて、初めて胸の中が熱く燃え上がるような感覚になりました。

体を動かして演じることがすごく楽しくて、アクション俳優になりたいという思いに火がつきました。

夢を後押ししてくれた

父は、子どものやりたいことや夢は応援してくれる人。僕はすごく生き物が好きで、川の生物を何十種類も捕まえてきては飼っていました。普通の家庭だったら、「やめなさい」と言われそうですが、父は許してくれました。父がレールを敷いて「ああしたほうがいい」と指示するのではなく、子どもたちの好きなようにやらせてくれる。芸能の道に進むことを止められることはなかったです。ただ、「生半可な覚悟で務まる世界じゃない」ということは伝えてくれたので、心配していたんだと思います。

＜父親の藤岡弘、さんは、俳優であり武道家。柔道や空手など多くの武道に精通する。1971年、『仮面ライダー』でブレイクし、以降、数々の映画やドラマに参加。時代劇の出演も多い＞



藤岡真威人さん

父からは俳優の仕事について、いろいろ聞いていてきましたが、自分が芸能の世界に入って初めて理解できたことがたくさんありました。

小さい頃に父の撮影現場に見学に行ったときのことです。家でのリラックスした姿とは雰囲気が全く違う様子に驚きました。カメラの前に立った父の、内側から発せられるエネルギーに「なんだこれ」と思ったのを覚えています。「ぼくのお父さん」じゃなくて、みんなが知っている「藤岡弘、」がそこにいた。当時は、父がオンオフに差が出る理由がよくわからなかったんです。

でも、自分が芸能界に入って、カメラの前に立った時、内面から「俳優としての藤岡真威人」になっていないとダメだと感じました。表情や言葉、ニュアンスがすべてカメラを通すと伝わってしまう。だから、小さい頃の僕が撮影現場で見た「藤岡弘、」は俳優としてのスイッチが入った状態の父だったんです。仕事でもプライベートでも父が軸としている考えや生き方自体は変わらないのですが、俳優「藤岡弘、」は雰囲気が厳しくなって、言葉が研ぎ澄まされて、より本当のことしか言わなくなるように感じています。

僕は父と同じ、オンオフを切り替えるタイプだったので、仕事とプライベートのスイッチの切り替えの大変さがわかりました。仕事でずっと気を張っているから、家に帰るとエネルギーが切れてしまう瞬間がある。表に出る人間の大変さが芸能の仕事を始めてわかりました。

役になりきるのではなく

父からは「役に振り回されたらだめだ」とよく言われます。父は、どんな役を演じていても、結局は俳優の素の部分、人間性が出るという考え。だから、俳優が本来持っている魅力や素の部分を役に生かしたほうがいい。

自分と似ている役もあれば、真逆の役もある。「役になりきるのではなくて、真威人は真威人なりの役を探せ」と言われています。演じる人物の性格や血肉となる設定、情報の要素があって、その上に演者の魅力を載せるから、役が輝くと教えられました。

転機になったのは2024年のドラマ『ウイングマン』です。連続ドラマ初主演でしたし、演じた健太は好きなものには熱中するまっすぐな人物。僕も熱しやすくて、興味があることはとことん追求するタイプなので、演じる上で共感する部分が多くて、役に自分の魅力を載せられたという手ごたえがありました。

今回、挑戦する舞台『忠臣蔵』では剣豪の堀部安兵衛を演じます。父からは、「人物を絶対に深掘りするように」とアドバイスを受けました。安兵衛は忠義に篤く、曲がったことは大嫌い。「忠義を尽くすためにどう動くか」が安兵衛の判断基準。自分の中に行動の軸を持っている部分は、僕自身と重なる部分がある。自分と安兵衛に共通する部分を探って、魅力的な役にしたいと思っています。

『グラスハート』で刺激



藤岡真威人さん

アクション俳優になりたくて、芸能界に入りましたが、もともと演技だけでなく音楽など芸術分野で自分を表現することが好きです。

最近は、佐藤健さん主演の青春音楽ドラマ『グラスハート』（Netflix）を観て刺激を受けました。

僕は、趣味でギターの弾き語りをしているので、青春バンド系や音楽を題材にしたような作品にも出てみたい。アニメや漫画も好きなので、ガンアクションや刑事もの、漫画の実写化にも興味があります。

たくさんの経験を積み、いずれはアクション俳優として世界で上映されるような作品の主役を張れるような俳優になりたいです。

