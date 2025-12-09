好き＆買ってみたい「福島県の伝統工芸品」ランキング！ 2位「奥会津編み組細工」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
日本の文化や職人の技に改めて注目が集まる今。 旅の記念として、また日々の生活に取り入れる美術品として、伝統工芸品が人気を集めています。
All About ニュース編集部では、2025年11月26日、全国20〜60代の男女250人を対象に、好き＆買ってみたい伝統工芸品に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆買ってみたい「福島県の伝統工芸品」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「山の植物素材での編みカゴで昭和時代のようなお買い物したくなりました」（50代女性／熊本県）、「子供の頃、福島出身の叔母から組細工のバッグを貰ったことがあって思い入れがあります」（40代男性／北海道）、「伝統的でもあり現代風にもなる素敵な技術」（40代男性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「飯椀、お椀、重箱、お盆、カップなど、日常使いの器としても、おもてなし用の器としても使いやすい」（50代男性／神奈川県）、「デザインがとても華やかで美しく高級感もあるので買ってみたいです」（30代女性／愛知県）、「塗り物が美しい。漆器だけでなくてアクセサリーとかあるので手にしやすい」（40代女性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月26日、全国20〜60代の男女250人を対象に、好き＆買ってみたい伝統工芸品に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆買ってみたい「福島県の伝統工芸品」ランキングの結果をご紹介します。
2位：奥会津編み組細工／58票福島県奥会津地域で作られる編み組細工は、山ブドウの蔓（つる）やヒロロ、マタタビなど自然素材を使って編むカゴやバッグなどの工芸品です。その素朴で堅牢（けんろう）な作りと、使い込むほどに風合いが増す点が魅力です。手仕事の温もりと自然素材の美しさが評価されました。
回答者からは「山の植物素材での編みカゴで昭和時代のようなお買い物したくなりました」（50代女性／熊本県）、「子供の頃、福島出身の叔母から組細工のバッグを貰ったことがあって思い入れがあります」（40代男性／北海道）、「伝統的でもあり現代風にもなる素敵な技術」（40代男性／千葉県）といった声が集まりました。
1位：会津塗／113票福島県会津若松市を中心に作られる会津塗は、東北地方を代表する漆器の1つです。沈金や蒔絵など多様な加飾技法が用いられ、堅牢さと華やかさを兼ね備えています。日用品から美術品まで幅広く、その伝統的な技術と美しい仕上がりが「好き・買ってみたい」という支持を圧倒的に集めました。
回答者からは「飯椀、お椀、重箱、お盆、カップなど、日常使いの器としても、おもてなし用の器としても使いやすい」（50代男性／神奈川県）、「デザインがとても華やかで美しく高級感もあるので買ってみたいです」（30代女性／愛知県）、「塗り物が美しい。漆器だけでなくてアクセサリーとかあるので手にしやすい」（40代女性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)