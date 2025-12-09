俳優、藤岡弘、さんの長男、真威人さん（21）が今冬、舞台『忠臣蔵』で赤穂浪士の一人で剣豪・堀部安兵衛を演じる。舞台での本格時代劇初挑戦となるが、殺陣など見せ場の多い役。アクション俳優を目指して芸能界に飛び込んだ真威人さんにとってはターニングポイントになりそうな作品だ。作品への思いと役作りについて真威人さんに聞いた。（取材・文：婦人公論.jp 油原聡子 撮影：福岡諒祠）

挑戦する気持ちで

江戸時代の元禄期に実際にあった仇討ちをモデルにした『忠臣蔵』は、いろいろな形で映像化や舞台化されてきた作品です。歴史的題材に出演できるうれしさと同時に、「僕に務まるだろうか」という不安と緊張がありました。

現代とは違い、生と死が隣り合わせの時代に忠義のために命がけで戦った人たちの物語。当時の生きざまが如実に表れている題材なので、『忠臣蔵』を通して現代の人に何を感じてもらえるか、考えながらお芝居をしていきたいです。

映像でのアクションや本格時代劇の経験はありますが、舞台での本格時代劇は『忠臣蔵』が初めて。先に殺陣の稽古が始まっているのですが、映像作品とのちょっとした違いを学ぶのが楽しいです。

映像と舞台の殺陣では相手との距離感や動きが全く違うんです。どちらかというと映像のほうがちゃんと斬り合いますが、舞台の場合、実際は剣が重なっていなくても、客席から見たときに斬り合っているように見えなければなりません。

舞台は限られた場所で周りに出演者がたくさんいる状況で演技をしますし、けがのリスクも高いと感じています。

剣豪としての強さを

今回いただいた堀部安兵衛役は赤穂浪士の四十七士のなかで、敵にまっさきに突っ込んでいくような剣豪です。年齢も自分より上の役なので、稽古のなかで自分がどこまで安兵衛役を突き詰められるのか。挑戦するような、わくわくする気持ちが強くあります。

時代劇が好きですし、父から習ってきた剣を俳優という仕事で生かせる。自分なりの殺陣や動き、人物像を打ち出していきたいと思っています。

安兵衛は、登場人物のなかでアクションシーンが最も多くて。討入りに行く有名な場面だけではありません。安兵衛個人として因縁の敵がいて、一騎打ちのシーンもある。剣豪なので、舞台上で大勢が戦う時には目立たないといけない。「あいつは強いぞ」と思わせるような存在感が必要です。

みんなと同じように刀を振ってしまったら、剣豪としての強さを表現できない。抜刀でも納刀でもいいので、安兵衛らしさを見つけていきたいと思っています。

幸いなことに家には道場がありますし、父の木刀や模擬刀などの練習道具が揃っています。刀を扱うことを身近にしたいので、隙間時間に抜刀の練習をしたり、全体稽古の後も素振りをしたりしています。

堤さんの演出が楽しみ

時代劇は、言葉遣いだけでなく、歩き方ひとつとっても現代劇とは違います。『忠臣蔵』の台本を読んでいても、セリフが時代劇調なのでどう言っていいかわからない時があったので、大河ドラマの出演も多く、時代劇のプロの父にいろいろ教わりました。

安兵衛はリーダー格なので、みんなに檄を飛ばします。父に腹から声を出すやり方を聞いて、自分なりに試行錯誤し、研究して日々挑んでいます。

大石内蔵助役の上川隆也さんとは、『忠臣蔵』の制作発表会見で初めてお会いしました。ご挨拶をさせていただいたのですが、僕が主演を務めたドラマ『ウイングマン』（2024年）を観てくださっていた。「すごくよかったよ」と言っていただけてうれしかったです。



藤岡真威人さん

『忠臣蔵』の演出を担当される堤幸彦さんとは、2023年の舞台『西遊記』でご一緒しました。『西遊記』はコメディー要素が強めで、演者がアドリブできるような自由な舞台。

でも、『忠臣蔵』の記者会見で、堤さんが「どストレートの時代劇を作る」とおっしゃっていたので、驚きました。コメディー色が強い堤さんの作品を経験したからこそ、令和版本格時代劇の『忠臣蔵』の雰囲気や演出がどうなるか楽しみです。

