板野友美、AKB48の20周年でアイドルに戻る！ ダイエットも「肌ツヤやばい」「現役ともちんそのまま再現されてて」
タレントの板野友美さんは12月8日、自身のInstagramを更新。AKB48の20周年コンサートにて、アイドルとして踊る姿を披露しました。
【写真】板野友美の最新アイドル姿
自身でも、「みんなも当時にタイムスリップできるように "ともちん"らしさを追求して、ダイエットや、ヘアもダンスも当時の私に近づけた。冷静に考えると自分で昔の自分らしさを研究してるの面白いよねw」と説明しています。
コメントでは、「最高だったよ 感動をありがとう」「可愛いなぁ」「神推し復活！最高」「全てが青春」「タイムスリップした感じ」「あまりにかわ、無理」「現役ともちんそのまま再現されてて大好きすぎる」「まじで可愛すぎる」「肌ツヤやばいー」と、絶賛の声が多数寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「可愛いなぁ」「AKB48 20周年アイドルに戻った日」と題し、写真を18枚載せている板野さん。武道館にて開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜 20周年記念コンサート」に出演した際のカットです。さまざまな衣装に身を包んだ板野さんが、マイク片手に踊りながら歌っています。圧巻のスタイルが際立っていて、“元AKB48”とは思えないほど。
経営者であり母親でもある板野さん現在はアイドルを引退し、経営者や1児の母親として生活を送っている板野さん。2日の投稿では娘とのおろそいのコーディネートで仲良しな姿を披露していました。今後も、板野さんの等身大の姿が見られるのを楽しみにしたいですね。
