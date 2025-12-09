MINMIが、自身初となる日本武道館ワンマンライブ『MINMI LIVE at 日本武道館 ～it’s not too late～』を2026年10月8日に開催する。

本公演は、デビュー24周年を迎えたMINMIが、25周年を目の前にファンと約束した日本武道館の舞台に立つ公演に。あわせて、本公演の特設サイト、キービジュアル、ティザー映像が公開された。

力強くもしなやかな“日本武道館”の題字は、ネイルアーティストのBritney TOKYO（ブリトニー・トーキョー）による書き下ろし。MINMIとアメリカ ロサンゼルス在住の彼女とは、アメリカで夢を追うアーティスト仲間だという。MINMIの「何歳になっても、どんな状況でも遅すぎることなんてないんだよ--“it’s not too late” という生き方を届けたい」という想いにBritney TOKYOが共鳴し、筆を取ることとなった。

日本武道館公演のチケットは、12月8日正午よりMINMIオフィシャルファンクラブ『アイラ部』にて先行受付がスタート。本日12月9日18時からは、イープラスでのプレオーダー受付もスタートする。券種は一般／学生の指定席や、タオル付きチケット、前方席が確約されたスペシャルグッズ付きチケットに加え、家族で参加しやすいファミリー席、ひとり親家庭を応援する“シングルペアレント応援チケット（シャナナ親子席）”など、多様な来場者に寄り添ったラインナップが用意されている。

また、日本武道館公演のサブタイトルと同名の新曲「it’s not too late」が、12月15日0時に配信リリース。同楽曲はMINMIがシングルマザーで渡米し、ワンオペレーションで子育てをしながら、「こんな自分でも夢を追っていいのだろうか」と自問自答しながらできたもの。「夢に遅すぎることはない」と、年齢や環境に関係なくもう一度立ち上がりたいすべての人の背中をそっと押す、祈りと希望のアンセムに仕上がっている。

たった10人のバーでのライブからMINMIがプロデュースするフェス『Freedom LA』まで歩んできた実話を歌にしており、同楽曲のテーマはそのまま日本武道館公演のコンセプトにも繋がっているという。

さらに、MINMIがプロデュースするロサンゼルス発のカルチャーフェス『Freedom LA Spring 2026』が、2026年4月3日～5日に開催されることも決定している。

＜MINMI コメント＞

ファンとスタッフのみんなと夢見てきた日本武道館、ようやく立てることになりました。ここに来るまで時間がかかったけど遅くないよね、“it’s not too late”という言葉には、ファンのみんなはもちろん、自分自身へのメッセージも込めました。どんなに遠回りをしても、何度つまずいても、諦めず立ち上がる、そしてきっとまた歩き出せる。そんな希望に満ちた夜を、日本武道館で一緒に作りたいです。これまで支えてくれたすべての人にありがとう。ここから一緒に新しい景色を見に行きましょう。

（文＝リアルサウンド編集部）