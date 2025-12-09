伝説の「平成のプリ機」が復活！ 「姫と小悪魔」「LADY BY TOKYO」など再現した特別モード登場
プリントシール（以下、プリ）機30周年を記念して、この30年間の歴史の中で記憶に深く刻まれている“伝説のプリ機”が楽しめる特別復活企画「DEAR 令和＆平成 ウチらの伝説プリ」が12月19日（金）から開催される。本企画は、平成の「姫と小悪魔」（2006）、「LADY BY TOKYO」（2011）、令和の「Melulu」（2019）といったそれぞれの時代を代表する“伝説のプリ機”の写り・落書き・デザイン・BGMなどを、プリ機「Bloomit」で当時風に再現し、体験できるという内容だ。
【写真】懐かしすぎｗ 「姫と小悪魔』」「LADY BY TOKYO」を再現したプリの仕上がりイメージ
■「一期一会」コラボも！
「DEAR 令和＆平成 ウチらの伝説プリ」は、「姫と小悪魔」「LADY BY TOKYO」「Melulu」を忠実に再現し、当時を彷彿（ほうふつ）とさせる空気感での撮影体験を楽しめるという企画。
「姫と小悪魔」モードでは、約20年前の“平成ギャル”を象徴するプリ機を楽しむことが可能。写りは、平成特有の画質の粗さや色味、加工感の少なさなどを忠実に再現。また、りんごやハンバーガーに挟まれたようなプリが撮れるフレームや、体に沿ってキラキラやドットなどが付くオーラ背景、当時流行していた「めっちゃ仲仔」「うちらニコイチ」といったメッセージスタンプなど、平成ならではの懐かしさとかわいさを存分に感じられるコンテンツが魅力だ。また、落書きタブにはこの頃のプリ機に搭載されていた裏ワザ機能や、ワンタップで当時のプリを再現できる一発落書き機能も用意されている。
また「LADY BY TOKYO」モードでは、変形による加工ではなく、陰影で顔の立体感を引き出した“ナチュラルだけど盛れている「新・極上ナチュラル」”な写りを再現。モノトーン調のシンプルで洗練された画面や撮影背景・落書きコンテンツなど、平成世代の記憶を呼び起こす「LADY BY TOKYO」ならではの世界観が楽しめる。
それから「Melulu」は、ずるいくらいかわいい“ピュア盛れ”な写りとカラフルな撮影背景で多くのユーザーをとりこにし、昨年2024年、多くのユーザーに惜しまれつつサービスを終了したプリ機。本モードでは、令和の女子高校生・大学生に愛された“うるうるおめめ×やわマット肌”の「Melulu」独特の盛れ感を復活させた。画面デザインやスタンプ、シール印刷時の仕上がりなど細部まで忠実に再現した、ファン必見の内容だ
撮影開始時には、プリ機内の照明やBGMが変化し、選んだ機種の発売年までタイムスリップするような没入演出を用意。
また、平成女児の青春「一期一会」とのコラボも実施。プリをテーマにした描きおろしスタンプや限定のシールデザインを搭載。「ポーズを決めてカメラを見て、笑いあう瞬間。ここだけの青春がこのプリに詰まっているんだ。」「親友が信友となり心友となる。サイコーの友プリ!!」など青春感満載のポエムも登場し、あの頃がよみがえる特別感のあるプリに仕上げることが可能だ。エモさあふれる撮影体験を通して、あの頃の記憶を呼び起こす。
「DEAR 令和＆平成 ウチらの伝説プリ」は、12月19日（金）から2026年4月5日（日）まで、 「Bloomit」設置のアミューズメント施設などで実施。
