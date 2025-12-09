35Ç¯¤Ö¤ê¹ÈÇò·èÄê63ºÐ¥·¥ó¥¬¡¼à°Õ³°¤Ê¥â¥Î¤Ë¥µ¥¤¥óá¡Ö¥Þ¥¸¤Ç°Û¼¡¸µ¡×¡Ö¼Ì¿¿»£¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ²¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
µðÂç¤Ê¼«¿È¤ËÄ¾ÀÜ¡Ä
¡¡35Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿65ºÐ¥·¥ó¥¬¡¼¤¬¸ø³«¤·¤¿¶á±Æ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖO¤¬¥¿¥¤¥ä¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¼ÂºÝ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤´È½ÃÇ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡ºòÆü¤Î»¥ËÚ¸ø±é¤Ë¤Æ¡¡°ÂÁ´Âè°ì!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤«¤é2026Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ40th Anniversary ¥Ä¥¢¡¼¡ÖBig up! "Supreme"¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Îµ×ÊÝÅÄÍø¿¡£
¡¡´¢¾å¤²¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¡¢¹õ¤Î³×¥¸¥ã¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤¿µ×ÊÝÅÄ¤ÎÂç¤¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¼ê½ñ¤¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¡Ö°ÂÁ´Âè°ì¡¢¿´¤ÏFunky¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¹ë²÷¤Ë¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥ä¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤È¤â¡ª°ÂÁ´Âè°ì¡¢¿´¤ÏFUNKY¡¡rhymeºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖFunky¤Ç³Ú¤·¤¯¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¿¥¤¥ä¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¡×¡Öµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤ÆÂº¤¤¡×¡Ö¼Ì¿¿»£¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ²¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢µ×ÊÝÅÄÍø¿¤Î¥Ä¥¢¡¼¥È¥é¥Ã¥¯»£¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç°Û¼¡¸µ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£