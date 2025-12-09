粟島沖で違法に漁をしていたとして、新潟海上保安部は佐渡市に住む72歳の漁師の男を書類送検しました。



書類送検されたのは、佐渡市に住む漁師の男(72)です。新潟海上保安部によりますと、男は11月5日午後7時前、粟島から南西へ約14.5海里の海域で刺し網漁の指定された区域外で漁をした疑いが持たれています。新潟保安部の巡視艇が、操業中の漁船「龍與丸」(総トン数12t)を発見し立入検査を行ったところ、区域外での漁が確認されたということです。



さらに、漁具の旗に船名などを記載するという条件に違反していたことも判明しました。



違法に採られていたのは、ウスメバル約11kg・サバ約36kgなどあわせて1万5545円相当の漁獲物だったということです。海上保安部は捜査を終え、12月8日付で新潟区検察庁へ書類送検しました。