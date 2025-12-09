ファミマ、『ストレンジャー・シングス』アパレルアイテムなど12・12から限定発売【限定アイテム一覧】
ファミリーマートのオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」より、Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』とコラボレーションしたソックス・タオルなど全6アイテムを、12日から限定で順次発売する。
【画像】ファミマ×『ストレンジャー・シングス』コラボアイテム（一覧）
「ラインソックス」「タオルハンカチ」などのアパレルアイテムに加えて、コクヨと共同開発の「コンビニエンスウェア」文具シリーズより機能性で話題の「メッシュポーチ」「リングノート」をストレンジャー・シングスカラーでデザインし、「コンビニエンスウェア」コラボレーション史上最大のラインアップで展開する。
さらに23日からは、「Stranger Things ステッカーつきポテトスティック Wチーズ味」（税込213円）も一部店舗で先行発売する。
