ユーハイム×「ポケモン」がパワーアップしてバレンタインに登場 『モンスターボールバウム』など全9アイテム
ユーハイムは、「ユーハイム（ポケモン）」を2026年のバレンタインに発売する。
【写真】インパクト大！『モンスターボールバウム』
店頭販売に先駆け、ユーハイムのオンラインショップでは22日より先行予約を開始。世代を超えて愛される「ポケモン」から着想した、「―ポケモンデザインのお菓子で気持ちをおくる― ユーハイムバレンタイン」をテーマに、シンプルな原料と菓子職人の技術を活かし、親子3代に親しまれるユーハイムのお菓子を楽しむことができる。
バレンタインのためだけのスペシャルなお菓子は、全部で9アイテム。以前のアイテムにも登場したピカチュウやイーブイに加え、『ポケットモンスター』シリーズ最新作『Pokemon LEGENDS Z-A』よりチコリータ、ポカブ、ワニノコなども加わった、全11種類のポケモンたちが登場するパッケージで届ける。新商品のミルフィーユなど、素材の風味が活きたやさしい味のお菓子を手に、ポケモンたちとおやつの時間を楽しめるラインナップとなっている。
■商品詳細（価格は全て税込）
『ミルフィーユ（9個入）』1944円
サクサクのパイにクリームをサンドして、チョコレートでコーティングしたミルフィーユをデザイン缶に入れた。個包装のデザインはピカチュウ、チコリータ、ポカブ、ワニノコの4種類。ジャンドゥーヤとベリーミックスでそれぞれポケモンのポーズが異なる（ランダム封入）。
『ミルフィーユ（5個入）』864円
サクサクのパイにクリームをサンドして、チョコレートでコーティングしたミルフィーユ。個包装のデザインはピカチュウ、チコリータ、ポカブ、ワニノコの4種類。ジャンドゥーヤとベリーミックスでそれぞれポケモンのポーズが異なる（ランダム封入）。
『ビスケットアソート（110グラム入）』2160円
素材の風味を活かしたビスケットを詰め合わせて、ピカチュウのデザイン缶に入れた。ピカチュウのかたちのビスケットもポイント。
『モンスターボールバウム（3個入）』1944円
ていねいに焼きあげたバウムクーヘンをチョコレートでコーティング。真ん中にホワイトチョコレートでコーティングしたビスケットを入れてモンスターボールに見立てた一品。
『ミニチョコバウム（ミルク）（3個入）』648円
かわいらしいサイズのバウムクーヘンをミルクチョコレートでコーティング。ゲンガーがデザインされたパッケージに入れてお届け。側面にはピカチュウも。
『バウムシュピッツ（4個入）』864円
ジャムをサンドしたひとくちサイズのバウムクーヘンをチョコレートでコーティング。内袋のデザインはイーブイのポーズ違いで4種類（ランダム封入）。
『スティックバウム（6個入）』1512円
ていねいに焼きあげたバウムクーヘンを食べやすいスティック状にカットした。個包装のデザインはピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの4種類（ランダム封入）。
『スティックバウム（4個入）』972円
ていねいに焼きあげたバウムクーヘンを食べやすいスティック状にカット。個包装のデザインはピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの4種類（ランダム封入）。
『クッキー（チョコ）』1296円
カカオが香るさくさくのひとくちサイズのクッキーをメタモンのデザイン缶に入れた。個包装のデザインはメタモンのポーズ違いで7種類（ランダム封入）。
【写真】インパクト大！『モンスターボールバウム』
店頭販売に先駆け、ユーハイムのオンラインショップでは22日より先行予約を開始。世代を超えて愛される「ポケモン」から着想した、「―ポケモンデザインのお菓子で気持ちをおくる― ユーハイムバレンタイン」をテーマに、シンプルな原料と菓子職人の技術を活かし、親子3代に親しまれるユーハイムのお菓子を楽しむことができる。
■商品詳細（価格は全て税込）
『ミルフィーユ（9個入）』1944円
サクサクのパイにクリームをサンドして、チョコレートでコーティングしたミルフィーユをデザイン缶に入れた。個包装のデザインはピカチュウ、チコリータ、ポカブ、ワニノコの4種類。ジャンドゥーヤとベリーミックスでそれぞれポケモンのポーズが異なる（ランダム封入）。
『ミルフィーユ（5個入）』864円
サクサクのパイにクリームをサンドして、チョコレートでコーティングしたミルフィーユ。個包装のデザインはピカチュウ、チコリータ、ポカブ、ワニノコの4種類。ジャンドゥーヤとベリーミックスでそれぞれポケモンのポーズが異なる（ランダム封入）。
『ビスケットアソート（110グラム入）』2160円
素材の風味を活かしたビスケットを詰め合わせて、ピカチュウのデザイン缶に入れた。ピカチュウのかたちのビスケットもポイント。
『モンスターボールバウム（3個入）』1944円
ていねいに焼きあげたバウムクーヘンをチョコレートでコーティング。真ん中にホワイトチョコレートでコーティングしたビスケットを入れてモンスターボールに見立てた一品。
『ミニチョコバウム（ミルク）（3個入）』648円
かわいらしいサイズのバウムクーヘンをミルクチョコレートでコーティング。ゲンガーがデザインされたパッケージに入れてお届け。側面にはピカチュウも。
『バウムシュピッツ（4個入）』864円
ジャムをサンドしたひとくちサイズのバウムクーヘンをチョコレートでコーティング。内袋のデザインはイーブイのポーズ違いで4種類（ランダム封入）。
『スティックバウム（6個入）』1512円
ていねいに焼きあげたバウムクーヘンを食べやすいスティック状にカットした。個包装のデザインはピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの4種類（ランダム封入）。
『スティックバウム（4個入）』972円
ていねいに焼きあげたバウムクーヘンを食べやすいスティック状にカット。個包装のデザインはピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの4種類（ランダム封入）。
『クッキー（チョコ）』1296円
カカオが香るさくさくのひとくちサイズのクッキーをメタモンのデザイン缶に入れた。個包装のデザインはメタモンのポーズ違いで7種類（ランダム封入）。