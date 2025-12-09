“令和の美脚クイーン”波崎天結、赤ランジェリーやTバックなど過去最大露出「見える手前のギリギリまでを攻めまくった」
“令和の美脚クイーン”として注目されるグラビアアイドルの波崎天結が、2nd写真集『丸みの誘惑』（KADOKAWA）を2026年1月30日に発売する。前作からさらに進化した“丸みグラビア”をテーマに、波崎自身が細部までこだわり抜いて仕上げた一冊だ。
【写真多数】赤ランジェリーやTバックなどを披露した波崎天結
『丸みの誘惑』は、グラビアアイドルとして第一線で活躍する波崎自身が、今自分にできる最大のグラビアとは何かをしっかりと考えてこだわって作った“丸みグラビア”で全編構成。自身の強みである美脚からのお尻そしてバストと、丸みをさらに強調するさまざまな見せ方で臨んだ内容に仕上がっている。
タイトルは本人が考案しており、「このタイトルに込めた柔らかさと色っぽさを、中の写真で最大限に表現しています」とのこと。もちろん、過去最大露出、見える手前のギリギリまでを攻めまくった写真の数々を波崎天結が自らセレクトした一冊となる。
撮影地に選ばれたのは、波崎が初めて訪れたというインドネシア・バリ。青い海が広がるクタビーチにアクセスしやすいリゾートホテルや、南国らしさ満載のプール付きヴィラを貸し切って撮影を行った。
先行カットは、ブラックのボディスーツを着用してのバックショット、ストッキング着用の赤ランジェリー、メガネをかけた秘書姿、キャビンアテンダント風のコスプレ、パールのTバックになったホワイトランジェリー、波崎天結がやってみたかったヤンキー風のジャージ姿でバリの街並みを歩くカットの6枚。ほかにも全裸に近い大露出の写真も含めて、これでもかというくらいの“丸みグラビア”が展開されていて、グラビアアイドルとしての波崎天結のすべてが詰まった内容になっている。
表紙には、ラベンダーカラーのランジェリー姿のカットを採用。丸いバストラインが強調されたアンニュイな表情が印象的。表紙をはじめ、左右の向きや寄り引き、お尻やバストの見え方など、すべての写真は波崎がセレクト。また今回初めてのエッセイにも挑戦している。
波崎は「初めての海外撮影でドキドキしながらも、5日間楽しく撮影ができました。2nd写真集では『丸みの誘惑』というタイトルに込めた柔らかさと色っぽさを最大限に表現しています。想像を掻き立てるような仕草や挑戦的でセクシーな表情にもこだわり、今の私にできることをすべて詰め込んだ1冊になりました。たくさんの方に見ていただけたらうれしいです」とコメントしている。
波崎は、2000年10月18日生まれ。東京都出身。早稲田大学卒業。グラビア・オブ・ザ・イヤー2024ネクスト・ブレイク賞受賞。キャッチコピーは「令和の美脚クイーン」。グラビアアイドルとして2023年にデビューし、写真集・DVD・雑誌・トレカ・カレンダーなどマルチに活躍。「アニメクラシックス」コスプレユニット「Teamクラ・コス」にてドロンジョ役を担当。趣味は少女漫画とアニメ鑑賞。
