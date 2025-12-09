巨人の坂本勇人内野手（36）が9日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸5億円から40％ダウンの年俸3億円で契約を更改した。

更改を終え、記者会見を行った坂本は「契約の内容は秘密でお願いします。単年です」と話した。

今季は開幕スタメンに名を連ねたが、不調から2度の2軍降格も味わった。中盤以降は代打の切り札として存在感を示したが、1年目の07年の4試合に次ぐ少なさの62試合の出場に終わり、打率・208と不本意なシーズンとなっていた。

今季について「試合数は全然出ていないですし、後半は代打しかなかったので、正直、あまり自分の中では楽しいシーズンではなかったですね。まだまだこのまま終わりたくないなって思えるシーズンでした」と振り返った。代打出場の難しさについては「こんだけ長く代打で試合に出るってことは今まで経験してなかったので、本当に難しいなと思いましたし、そういうのを凄く感じられた1年だったので、野球選手としては成長できた部分はあるのかなと思います」と話した。

来季に向けては「もう一回、長い時間グラウンド立てるように、レギュラーになって活躍する、それだけです」と言葉に力を込めた。

坂本は今月14日には37歳を迎える。報道陣から40歳という年齢も見えてくると問われると「何歳までしたいとかマジでないですし、もしかしたら来年いいやとなるかもしれないです」と語った。続けて「40歳までしたいと思っていればね。あんまり想像できないですね。来年の自分すら想像できないですし。何歳までしたいとかは正直、思ったこともないですね」と話した。

2012年の日本一を知るのが現役では坂本のみとなったと指摘されると「銀座のパレードっていうのは経験しないと分からない感動がある。今のジャイアンツの選手にも経験してもらいたいなって思いますし、僕もあと何年できるか分からないんで、もう一度日本一になりたいなと思いますね」と語った。