「M−1グランプリ2023」ファイナリストのお笑いコンビ、くらげの渡辺翔太（37）が8日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（午後10時）に出演。2月に結婚を発表した際の世間の反応を語った。

スタッフから「お名前は？」と問われると、渡辺は「吉本興業のくらげの渡辺翔太です」と自己紹介。番組ではナレーションで「あのSnowMan渡辺翔太と同姓同名」と紹介された。

スタッフは「渡辺翔太って言うんですね」と反応すると、渡辺は「渡辺翔太って言います。…すみません」と謝った。

スタッフは「なんで謝ったんですか」と聞くと、渡辺は「『渡辺翔太なんですね』って言われたときに『すみません』っていうクセがついた」と明かした。

渡辺は「僕が2025年の2月に結婚して、『渡辺翔太結婚』ってLINEニュースとかいろいろニュースになるじゃないですか。『SnowMan渡辺翔太さん結婚したの？』みたいなのが駆け巡って、それでトレンド入りしたんですよ」と語った。

スタッフは「すごいじゃないですか」と反応した。

渡辺は「俺じゃないです。SnowManの渡辺翔太さんだと思ったら俺だったっていうワンクリック詐欺です」と語り、VTRを見たマツコ・デラックスらは爆笑していた。