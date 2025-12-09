ギャルママモデルまぁみ、4歳息子の誕生日に作った手料理公開「豪華すぎる」「愛が伝わる」の声
【モデルプレス＝2025/12/09】姉ギャル系WEB雑誌『nuts』専属モデルの“まぁみ”こと小田愛実が12月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】24歳ギャルママモデル、息子の誕生日の豪華手料理
まぁみは、息子が4歳の誕生日を迎えたことを明かし、「4歳HBD がんばったああ」とつづり手料理を公開。大きなステーキが並んだプレートや、ハムやシュリンプカクテルが並んだプレートなど豪華なメニューを披露している。
この投稿にファンからは「豪華すぎる」「全部美味しそう」「愛が伝わる」「優しいママ」「あたたかい気持ちになった」と反響が寄せられている。
まぁみは『egg』専属モデルとしてデビュー後、『恋する◆週末ホームステイ-Season4-』（◆はハートマーク、ABEMA）で人気を博す。2021年9月には第1子妊娠とともに結婚を発表し、12月に出産、翌2022年10月に離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆まぁみ、手料理公開
◆「nuts」まぁみ、2022年にシングルマザー公表
【Not Sponsored 記事】