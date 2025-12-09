2児の母・田丸麻紀、パック姿で11歳長男とのパジャマショット公開「飾らない姿が素敵」「茶髪でイケメンオーラすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】モデルで女優の田丸麻紀が、12月9日までに自身のInstagramを更新。長男とのパジャマ姿での写真を公開した。
【写真】47歳2児の母モデル、早朝5時に起きてきた11歳長男とのパジャマショット
田丸は「日曜日 長男 朝5時に自らアラームをかけ なんやらゲームの大会？なのかお祭りなのか？母は全く分かりませんが、何かがあるらしく世界中の人が集まるらしい」と記し、シートマスクでスキンケア中の自身と、顔をスタンプで隠した茶髪の長男とのパジャマショットを公開。「普段学校の時は私が起こさないと起きてこないくせにこんなときだけ1人でおきれるのね」とぼやきを綴っている。
この投稿に、ファンからは「パジャマ姿可愛い」「イケメンオーラ出てる」「茶髪でおしゃれ」「飾らない姿が素敵」などと反響が寄せられている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
