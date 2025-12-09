庄司浩平、柔和な表情…和装に背筋がピッ 大躍進の2025年を振り返る
俳優の庄司浩平が、26日発売の雑誌『週刊TVガイド新春特大号（2026年1月9日号）』に登場。今年1年の振り返りや来年の抱負などをたっぷりと語ってもらった。
【写真】たい焼きを大きな口で”パクッ”とする庄司浩平
「仮面ライダーガヴ」や「40までにしたい10のこと」などに出演し、大きな話題を呼んだ俳優・庄司が、“2025年の顔”として登場。今年1年の振り返りや新年の抱負などをたっぷりと語ってもらった。新春号にふさわしい、和服に身を包んだ美麗グラビアも。
なお、ローソンエンタテインメントで『週刊TVガイド新春特大号（2026年1月9日号）』関東版を購入すると、特典として庄司浩平の特典生写真（3種より1種選択）がプレゼント。さらに3冊セットを購入すると、コンプリートセット購入者限定生写真1枚が付いてくる特別企画も実施している。
庄司は「日本人ですが、和装はなかなか着る機会がないので、こういった機会があると改めて背筋が伸びる感じがありました。着付けの方もいらっしゃって、楽しみながらいろいろなシチュエーションで撮影できました。新年の気持ちを先取りできたのも、ありがたかったです」とコメントを寄せた。
