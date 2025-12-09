衆院予算委員会は９日午前、高市首相らが出席して基本的質疑を行い、２０２５年度補正予算案が実質審議入りした。

小泉防衛相は、航空自衛隊機が中国軍機からレーダー照射された問題について、中国側が訓練海空域を知らせる航空情報「ノータム」や航行警報を出していなかったと明らかにした。

小泉氏は、「中国側は訓練海空域を事前に公表していたと発信しているが、事前に通報されていたとは認識していない」と述べた。中国軍の軍事活動に対しては、「冷静かつ毅然（きぜん）と対応し、警戒監視活動に万全を期す」と強調した。

日中関係について首相は、「懸案や課題があるからこそ、それらを減らして理解と協力を増やしていく方針には変わりない」と述べ、経済関係の冷え込みについても「中国側の一連の措置による影響を含め、状況を注視し、適切に対応していく」と語った。

首相は、旧姓使用の法制化については、「社会生活で不便や不利益を感じる人を減らせる。与党と緊密に連携しながら必要な検討を進める」と意欲を示した。

与野党はこれに先立つ衆院予算委理事会で、１１日に集中審議と締めくくり質疑を行うことで合意した。