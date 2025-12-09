今回は、イクメン気取りの夫に昼食を作らせた結果についてのエピソードを紹介します。

嫌な予感がしていたけど…

「私は5歳と2歳の子供のいる母親で、夫と共働きです。最近夫に対しイライラ、モヤモヤすることが多いのですが、その原因は夫が育児も家事も『やってる風』なだけで、実際は私がほとんど全部していることです……。なのに夫はSNSで謎のイクメンアピールをしているんですよね。

この前の日曜も、朝から家族4人で水族館に行くことになっていたのに、夫は『昼飯は俺が作るから、3人で行ってきて』と急に言い、あきれましたし、なんとなく嫌な予感がしました。というのも夫は料理なんてほとんどしたことがないからです。

そして数時間後に水族館から帰宅したのですが、夫が作ってくれた昼食は、舌がひりひりするほど辛いスパイスカレー。『こんな辛いの子供は食べられないのに……』とモヤモヤが止まりませんでした」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年10月）

▽ どうやらこの夫はSNSで「家事ができるイクメンアピールをするため」だけに、スパイスカレーを作ったようです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。