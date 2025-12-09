キンタロー。が自身のInstagramを更新し、前田敦子との2ショットを公開した。

【写真】お揃いのTシャツを着て、前田敦子と一緒に笑顔でピースするキンタロー。

■キンタロー。「はじめから私の女神様 前田敦子様が御降臨」と大興奮

キンタロー。は「キンタロー。参戦させていただきました」と12月7日に日本武道館で行われたAKB48の20周年記念コンサート『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館～ あの頃、青春でした。これから、青春です ～』を見に行ったことを報告。

続けて「もう！もう！もう！本当なんて言っていいのやら この方なしではキンタロー。この世界に辿り着けなかったと言っても過言ではない 私の芸能活動の間違いなく恩人中の大恩人 前田敦子さん！！あっちゃんのAKB48（祝）20周年で不動のセンターが復活」と感謝の気持ちを記して舞台裏ショットを披露。写真は、20周年記念コンサートのTシャツを着て、笑顔でピースしているふたりの姿（1枚目）。「あっちゃんから頂いたTシャツ今日もきてきちゃった 宝物すぎます」というコメントからは、ふたりの間の特別な絆を感じることができる。

さらに「はじめから私の女神様 前田敦子様が御降臨 涙でた 本当に天から降りて来たかのような圧巻の登場女神様のような美しさ そこからのフライングゲット あっちゃんセンターで拝ませていただきました」とコンサートの感動を熱く綴った。そして、「本当に本当に20周年おめでとうございます 現役のメンバーのみんなも先輩の背中をみながら一生懸命な魂を拝見 おもわず私も襟を正しました 紅白歌合戦もAKB48（祝）出場決定 もちろんテレビの前から大大大大応援します」とAKB48へのリスペクトを惜しみなく表現。最後は「私もお笑い界の不動のセンターはれるように精進いたします」と意気込みも記した。

SNSには「ふたりともいい笑顔」「青春っていつまでたっても輝きますね」「とっても素敵な2ショット」「似てますね」と様々な声が集まっていた。

■前田敦子は、舞台裏でのキュートなハプニングを報告

一方、前田も自身のInstagramにて総合プロデューサーの秋元康やAKB48のOGらとの集合ショットを披露してたが、新たに動画をひとつ公開した。

公開されたのは、赤チェック柄の衣装を着て、片手にマイクを持った前田が、ステージへの行き方が分からずウロウロしている様子を捉えたもの。「迷子になってゆきりんが教えてくれて再会を喜んでる」とキャプションが添えられており、姿は映っていないが柏木由紀に教えたもらったことを明かしている。さらに「あっち？」と答えている姿も収められていた。

この微笑ましい光景に柏木が「光栄です！！！！」とコメントし、前田が「ゆきりん助けてくれてありがとう」と返信している。

SNSには、迷子になっている前田の姿に「かわいい」「ちょっとピースしてるのかわいい」「あっちゃんらしすぎる」といった声が寄せられている。