『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』（TBS系）の公式Instagramにて、SixTONESの田中樹とジェシーのオフショットが公開。華やかな衣装に身を包んだふたりが、トナカイのカチューシャをつけて寄り添う姿に反響が集まっている。

【画像】トナカイカチューシャをつけたSixTONES田中樹＆ジェシー／2024年は田中樹がトナカイ、ジェシーがサンタクロース

■ジェシーは深紅のツイードジャケットで圧倒的な存在感

ジェシーは深い赤のシャツに同系色のツイードジャケットを合わせた華やかな装い。田中の肩に手を回し、にっこりと笑顔でピースをきめている。

■田中樹は淡いグレートーンのツイードで上品に

田中は白のハイネックに淡いグレーのツイードジャケットを重ねた落ち着きのあるスタイリング。控えめに微笑む姿が印象的だ。

ふたりの頭にちょこんと乗った“小さなトナカイの角”もポイント。ビジュアルとしてのかっこよさの中に、カチューシャが絶妙なゆるさとかわいさを添えている。

2枚目の写真では、スタンバイ中とみられる田中が真剣な表情で遠くを見つめ、ジェシーはカメラに気づいたように視線を向けている。3枚目には田中のカチューシャをクローズアップしたショットも。

ファンからは「今年もトナカイになってくれるのね」「ふたりともツイードジャケット似合ってる」「激カワ」「トナカイJ2かわいい」「ノリノリのジェシーとツンデレ樹かわいいなあ」「顔が良すぎるトナカイさんだ」「メロすぎる」「王子様みたい」など、多くの声が寄せられている。

