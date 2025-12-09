歌手・タレントの森口博子さんが、自身のブログを更新。

２０２４年の１２月６日に５４歳の若さで死去した、中山美穂さん一周忌を迎え、その思いを綴っています。

森口博子さんは、中山美穂さんとレコード会社での同期となります。



【写真を見る】【 森口博子 】 中山美穂さん急逝から１年…２ショット写真投稿 「私とのファックスが、美穂ちゃんにとって ビタミンって書いてくれたことが嬉しかった」 思い出つづる





森口博子さんは「悔やまれます。」と題したブログで「美穂ちゃんがいなくなったなんて、未だに信じられません。」と、投稿。



続けて「先日、荷物を整理していたら、美穂ちゃんが送ってくれた ファックスがたくさんありました。」と、明かしました。





そして「泣けてきました。」「優しい言葉たち…」と、記しました。

森口博子さんは「ドラマで共演していた90年代の頃。」「そのファックスに、お互い 色々な事を語り合って…」と、投稿。



続けて「バラエティーで休みがなかった 私の体調のこと、いつも気遣ってくれて。ほんとに優しくて 大人な美穂ちゃんだった。」と、綴りました。



そして「私とのファックスが、美穂ちゃんにとって ビタミンって書いてくれたことが嬉しかった。」と、記しました。



森口博子さんは「私も励まされました。」「博子ちゃんにだったら 何でも聞いてもらえるみたいでって。」と、投稿。



続けて「でも、食事会や、ロサンゼルスの旅行にも 誘ってくれたのに… あの頃、働き詰めで何も実現できなかった。」「それでも何度も 声をかけてくれた美穂ちゃん。私の息抜きの為に…」「今、その事がとても悔やまれます。」と、記しました。



そして「美穂ちゃんの、真っ直ぐな気持ちに 改めて触れて、胸が締め付けられます。」「美穂ちゃん、ありがとう。永遠に全てが美しい同期、レーベルメイトへ。」と、その思いを綴っています。









２０２４年１２月、森口博子さんは、中山美穂さんが死去したことを受け「あまりにも突然の事で、言葉になりません。愕然としています。」「同期で同じキングレコードの美穂ちゃんが…。何かの間違いであってほしいと思います。」と、コメント。



続けて「コロナ禍前に電話で、「久しぶりにご飯でも行きたいね」って、話してたので信じられません。仲間とのこんなお別れ、本当に辛すぎます。歌番組やドラマで共演した時の優しさ、本名で呼んでくれた事、美穂ちゃんの控えめな笑顔、忘れられません。」と、その思いを綴っていました。



