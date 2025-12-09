第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）のチームエントリーが１２月１０日に行われ、各チーム１６名以内の選手が登録される。

１月２、３日に行われる本大会でたすきをかけて走る選手はチームの選りすぐりの１０人だ。メンバーは最終的にどうやって選ばれるのか。

チームエントリーが行われる１０日には、有力校の監督らが戦略の一端や意気込みを語り合う「トークバトル」が開かれる。

そして年末の１２月２９日には区間エントリーが締め切られ、１区から１０区までの正選手と、補欠６人以内が発表される。

だが、これでメンバーがすべて決まったわけではない。

往路、復路とも当日朝のレース開始時刻の１時間１０分前にメンバー変更を受け付ける。変更は正選手と補欠選手の間での入れ替えだけで、正選手間での区間変更はできない。

交代は往路、復路合わせて６人までで、１日では４人が上限となる。当日変更できる選手数の上限が４人から６人に増えたのは第９７回大会から。留学生のエントリーは２人以内で、実際に出場できるのは１人までだ。

出場選手の年齢制限は設けられていないが、参加資格は「本大会ならびに予選会出場回数が通算４回未満である者」とあり、１人のランナーが箱根駅伝（予選会のみの出場も含む）に参加できる回数は４回までということになる。なお、エントリーした時点で「出場」となる。

当日変更は安全な大会運営を目的に作られたルールで、選手の体調やコンディションをぎりぎりまで見極めることができる。また、戦略的な側面もあり、他チームの状況などを見極めて、補欠に回した主力選手を当日に勝負区間に投入するなど、チーム間の駆け引きも反映される。

前回１０１回大会は、往路で３７人、復路で４２人、計７９人の当日変更があった。最多は３区の１３人、次いで７区と１０区の１２人。山登り、山下りの「特殊区間」と言われる５区は６人、６区は３人だった。東洋大は主将（当時）の梅崎蓮がアキレスけん痛のために欠場するなど苦境に立たされ、往路で４人、復路で２人と６人枠をフルに使って、９位で何とかシード権を確保した。

選手のアスリートビブス（ゼッケン）の数字（例えば１−３、１−１２など）で、左側の数字は学校を示し、第１０２回の場合は前回総合優勝の青山学院大が１番、２位の駒沢大が２番……という具合にシード校が１０番まで割り振られ、１１番以降は予選会の通過順位順となる。オープン参加の関東学生連合は２１番。右側の数字は、１２月２９日の区間エントリー時点での正選手予定候補が区間順に１〜１０番、補欠選手が１１番から最大で１６番となる。１月２、３日の本番で１１番以降の選手が走っていれば、当日変更された選手ということになる。（デジタル編集部）