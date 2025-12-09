『キングオブコント2025』優勝決定で投稿集中＝10月度テレビ番組ポスト数ランキング
ビデオリサーチは、10月度のテレビ番組「ポスト数」ランキング(9月29日〜11月2日)をまとめた。1位は、10月30日に放送された『2025プロ野球日本シリーズ・阪神×ソフトバンク・第5戦』(テレビ朝日)で、約23万3千件にのぼった。
『キングオブコント2025』優勝のロングコートダディ
『2025プロ野球日本シリーズ・阪神×ソフトバンク・第5戦』は、ソフトバンクが3-2で阪神に勝利し日本一となった場面や、ソフトバンク・野村勇選手の勝ち越しソロホームランの場面などで、毎分ポスト数に盛り上がりが見られた。
また、TBS『お笑いの日第2部』(『キングオブコント2025』)が約13万6千件で3位。ロングコートダディの優勝が決まったシーンで、毎分ポスト数が最も盛り上がっており、優勝を祝福するコメントが投稿されていた。また、レインボーのコントについても盛り上がっていた。
TBS『オールスター感謝祭’25秋』(19:00〜)は、約11万3千件で4位。4時間を超える放送枠ということもあり、様々なシーンで盛り上がりが見られた。特に、アーチェリーの企画で妻夫木聡が100万円を獲得したシーンや、赤坂ミニマラソンのゴールシーン、最後の総合順位が決まったシーンで、 大きな盛り上がりがあった。
ビデオリサーチ ビデオリサーチは、1962年に設立された、テレビを含む動画ビジネスを支えるデータ＆システム会社。テレビ視聴率調査をはじめ、メディアやマーケティング領域の多様なデータを提供し、企業の意思決定を支援している。テレビ番組「ポスト数」ランキングは、ビデオリサーチのSNS分析サービス「Buzzビューーン！」を使って作成。「Buzzビューーン！」は、X（旧Twitter）上の投稿を解析し、番組の話題性や反響を可視化するツールで、本ランキングでは、Xに投稿されたテレビ番組に関するポスト数をもとに、注目度の高かった番組を紹介している。 この著者の記事一覧はこちら
