timeleszで一番モテそう＆一番モテなさそうなメンバーは誰だ 今夜の『タイムレスマン』
今夜12月9日24時25分放送のバラエティー番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）は、「クイズDEモテたいマン」完結編。一番モテそうなメンバー＆一番モテなさそうなメンバーがついに決定する。
本番組は、timeleszの地上波初バラエティー。「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉に、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のメンバー8人が全員一丸となり、それぞれの個性を発揮しながら、さまざまなロケ企画を展開。涙あり、笑いあり、そして“汗”ありの痛快バラエティーだ。
いつもより10分遅く24時25分にスタートする本日の放送は、東京の街をバスで巡りながら、“デート中に出したらモテそうなクイズ”でバトルを繰り広げる「クイズDEモテたいマン」の完結編をお届け。timelesz随一の“クイズDEモテるマン”がついに決定する。
「クイズDEモテたいマン」とは、“モノを知っている男はモテる”という世の定説にならい、timeleszのメンバー同士が即興でクイズを出し合い、最も“モテそうなクイズ”を出せるのは誰かを決める新企画。8人全員で高さ3m・屋根なしの2階建てオープンバス「タイムレスマン号」に乗り込み、新宿の東京都庁前からお台場のフジテレビを目指してドライブしながら、建物や看板など道中で目に入る情報をもとに、“デート中に出したらモテそうなクイズ”をそれぞれが即興で出題し合う。そして最後に、8人自身の投票によって最もモテそうなクイズを出したメンバー＝“クイズDEモテるマン”が決定。各メンバーの知識とセンスが試される、異色のクイズ企画となっている。
かくして前回、都庁前を出発したtimelesz一行は、開始早々から“モテるクイズ”の応酬で大盛り上がり。松島が出題した「新宿駅が認定されているギネス世界記録とは？」（正解：世界で最も利用客数が多い駅）、菊池による「かつて新宿御苑にあった、昭和天皇が作らせた施設とは？」（正解：ゴルフコース）など、各メンバーがバスの窓越しに見える景色から着想を得て、その場で即興作成したクイズが続々と登場。ランチタイムには、バスの車内で高級ローストビーフに舌鼓を打ちながらクイズ合戦を展開。猪俣からは「このローストビーフは俺の中で何番目においしいでしょう？」（正解：赤ワインだれを初めて食べたため“8番目”）という、摩訶不思議な珍問も飛び出したのだった。
後半戦となる今回は、「タイムレスマン号」が港区の東京タワーにさしかかった場面からスタート。メンバーたちは、それぞれ趣向を凝らした「東京タワーDEクイズ」で盛り上がるが、その最中、進行役の佐野瑞樹アナウンサーが出題者として参戦する一幕も。その後も、「港区役所DEクイズ」「増上寺DEクイズ」「レインボーブリッジDEクイズ」といった特定の場所にちなんだクイズはもちろん、「歴史DEクイズ」「道路標識DEクイズ」「もみじDEクイズ」、さらにはネットで調べても正解が分からないような激レアクイズまで、さまざまなタイプの“モテるクイズ”が続々と誕生する。
こうしてゴール地点であるお台場・フジテレビに到着した一行は、最後に自分たち自身の投票によって、一番モテそうなクイズを出した“クイズDEモテるマン”を決定。最も多くの票を集めるメンバーは、果たして？
なお、最も票が少なかった、つまり最も「モテなさそう」と判定されてしまったメンバーには、番組から“モテ度UP間違いなしのプレゼント”が贈られることに。なんと、年内残りの『タイムレスマン』のオンエア内で、テロップもナレーションも、名前を紹介する際は必ず、名字と名前の間に“DE”が付けられてしまうのだ。佐藤DE勝利、菊池DE風磨、松島DE聡、寺西DE拓人、原DE嘉孝、橋本DE将生、猪俣DE周杜、篠塚DE大輝――魅惑の（？）ミドルネーム“DE”は、いったい誰のもの!?
『タイムレスマン』「クイズDEモテたいマン」完結編は、フジテレビ系にて12月9日24時25分放送。
