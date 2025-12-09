CHAQLA.、結成3周年を記念して神戸と東京でワンマンライヴ＜西開眼＆東開眼＞を2026年2月開催
CHAQLA.が2026年2月、結成3周年を記念したワンマンライヴ＜CHAQLA.第3周年ONEMAN【3rdEYE ANNIVERSARY】西開眼＆東開眼＞を開催することが発表となった。＜西開眼＞と＜東開眼＞をサブタイトルに掲げ、2月10日に神戸・太陽と虎、結成記念日の2月22日に東京・渋谷 Spotify O-NESTにてワンマンライヴが行われる予定だ。
CHAQLA.は現在、全国7都市を巡る＜ONEMAN TOUR チャネリング＞を展開中。“ヴィジュアルCHAQLA.系バンド”として“気”や“言霊”といった目に見えないエネルギーを音楽に落とし込む独自のアプローチで、スピリチュアルとロックを融合させた世界観を確立している。
3周年記念公演では、アートとスピリチュアルな表現がさらに深化。第六感まで刺激する賑やかで魅力的なステージが披露されるとのことだ。チケットのオフィシャルFC“秘密結社攻撃的芸術狂愛倶楽部”先行受付は2025年12月9日12:00より。イープラスプレオーダーは12月20日12:00から。
■＜CHAQLA.第3周年ONEMAN【3rdEYE ANNIVERSARY】＞
▼2026年
＜西開眼＞2月10日(火) 兵庫・神戸 太陽と虎
open18:00 / start18:30
＜東開眼＞2月22日(日) 東京・渋谷 Spotify O-NEST
open17:30 / start18:00
▼チケット
前売4,500円(税込) / 当日券 5,000円(税込)
※スタンディング
※入場時ドリンク代別途必要
一般発売：2026年1月17日(土)10:00〜
【オフィシャルFC「秘密結社攻撃的芸術狂愛倶楽部」先行】
受付期間：12月9日(火)12:00〜12月14日(日)23:59
※電子チケット(スマチケ)のみ
※スマチケは分配可
入会：https://chaqla-himituclub.fanpla.jp/
【イープラスプレオーダー】
受付期間：12月20日(土)12:00〜2026年1月4日(日)23:59
受付：https://eplus.jp/chaqla/
公演詳細：https://www.chaqla.com/news/260210/
■＜CHAQLA.ONEMAN TOUR チャネリング＞
▼2025年
11月22日(土) 名古屋 HeartLand
open17:00 / start17:30
11月29日(土) 札幌 Crazy Monkey
open17:00 / start17:30
11月30日(日) 札幌 Crazy Monkey
open17:00 / start17:30
12月13日(土) 神戸 VARIT.
open17:00 / start17:30
12月14日(日) 大阪 OSAKA MUSE
open17:00 / start17:30
▼2026年
01月17日(土) 仙台 LIVE HOUSE enn 3rd
open17:00 / start17:30
01月31日(土) 東京 WWW X
open16:45 / start17:30
▼チケット
前売：4,500円(税込)
当日：5,000円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
https://eplus.jp/chaqla/
■『覚命盤』リリース記念インストアイベント＜覚命懇親会＞
▼2025年
10月01日(水)18:00〜 エンタバアキバ
10月04日(土)18:00〜 タワーレコード池袋店
10月05日(日)18:00〜 タワーレコード渋谷店
10月13日(月/祝)12:00〜 タワーレコード新宿店
11月23日(日/祝)18:00〜 タワーレコード名古屋パルコ店
11月30日(日)12:00〜 タワーレコード札幌パルコ店
12月12日(金)18:00〜 タワーレコード神戸店
12月15日(月)18:00〜 タワーレコード梅田NU茶屋町店
▼2026年
1月17日(土) 19:30頃〜 仙台 LIVE HOUSE enn 3rd ※アウトストアイベント
詳細：https://www.chaqla.com/news/kakumeban_info/
関連リンク
◆CHAQLA. オフィシャルサイト
◆CHAQLA. オフィシャルX
◆CHAQLA. オフィシャルYouTubeチャンネル
◆CHAQLA. オフィシャルFC「秘密結社攻撃的狂愛倶楽部」