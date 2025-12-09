■＜CHAQLA.第3周年ONEMAN【3rdEYE ANNIVERSARY】＞

▼2026年

＜西開眼＞2月10日(火) 兵庫・神戸 太陽と虎

open18:00 / start18:30

＜東開眼＞2月22日(日) 東京・渋谷 Spotify O-NEST

open17:30 / start18:00

▼チケット

前売4,500円(税込) / 当日券 5,000円(税込)

※スタンディング

※入場時ドリンク代別途必要

一般発売：2026年1月17日(土)10:00〜

【オフィシャルFC「秘密結社攻撃的芸術狂愛倶楽部」先行】

オフィシャルFC「秘密結社攻撃的芸術狂愛倶楽部」先行

受付期間：12月9日(火)12:00〜12月14日(日)23:59

※電子チケット(スマチケ)のみ

※スマチケは分配可

入会：https://chaqla-himituclub.fanpla.jp/

【イープラスプレオーダー】

受付期間：12月20日(土)12:00〜2026年1月4日(日)23:59

受付：https://eplus.jp/chaqla/

公演詳細：https://www.chaqla.com/news/260210/